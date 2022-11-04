254-й день войны: новый пакет помощи от США и другие события

На 254-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Новый крупный пакет военной помощи Украине

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму в 400 млн долларов. В него войдут системы противовоздушной обороны Hawk, 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров, 1100 беспилотников и 45 отремонтированны танков советского производства Т-72, которые сейчас находятся на хранении в Чехии, сообщил представитель Пентагона. Часть выделенных средств пойдет на организацию в Германии штаба, координирующего выделение военной помощи Киеву, в том числе обучение военного персонала.

В Киев с неанонсированным визитом прибыл советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину после промежуточных выборов 8 ноября, сообщают СМИ.

Военные действия

Российские войска пытаются окружить подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара Донецкой области, там продолжаются ожесточенные бои, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, восточный участок фронта остается главным центром войны России против Украины. "В частности, Бахмутское и Авдеевское направление, где враг продолжает штурмовые агрессивные действия, наносит удары со всех видов ствольной артиллерии, РСЗО, танков, минометов", - сказал Череватый, добавив, что ВСУ наносят ответные удары артиллерией и авиацией, не позволяя прорвать оборону.

Между тем Генштаб ВСУ сообщает, что российские войска в Донбассе ведут наступление на трех направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском, украинские военные отбили атаки в шести населенных пунктах Донецкой области. По данным украинского Генштаба, ВС РФ нанесли 4 ракетных и 28 авиаударов, произвели более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате чего пострадали около 30 населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областях. В то же время украинская авиация нанесла 21 удар. Под поражение попали 20 районов скопления российской техники и позиция средств противовоздушной обороны.

Ракетные и артиллерийские обстрелы

Ночью российским ракетным ударам подвергся один из районов Николаева, сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким. По его словам, удары были нанесены ракетами С-300. В результате атаки пострадали административное здание, стоящие рядом автомобили, а также два склада. Жертв и пострадавших нет.

В населенном пункте Марьинка Донецкой области из-за обстрелов со стороны войск РФ не осталось ни одного целого здания, сообщила Национальная полиция Украины. При этом полицейские с начала войны помогали жителям Марьинки эвакуироваться из зоны боевых действий, и на данный момент оттуда вывезены все гражданские. В соседнем с Марьинкой населенном пункте Красногоровка под обстрелами остаются около 800 жителей, им также помогают эвакуироваться - в городе нет ни воды, ни электричества, ни газоснабжения, отмечает Нацполиция.

В Курской области России ВСУ обстреляли два приграничных населенных пункта, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В поселке Теткино осколками снаряда повреждены жилой дом и сарай. В селе Гордеевка обошлось без повреждений. Пострадавших нет.

Ситуация в Херсонской области

Хотя РФ выводит часть подразделений из Херсонской области, нет никаких признаков того, что оккупационные войска намерены в ближайшее время отступить из Херсона, полагает американский Институт изучения войны (ISW). Вопреки заявлениям представителей оккупационной "администрации", войска РФ строят оборонительные позиции на левом берегу Днепра и перебрасывают в регион мобилизованных - это может указывать на намерения вести бои на улицах города, отмечают эксперты.

Президент России Владимир Путин поручил вывезти жителей Херсона из города. "Гражданское население не должно страдать от обстрелов, каких-то наступательных и контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями", - цитируют Путина российские информагентства.

Замглавы назначенной Россией "администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов объявил о введении в Херсоне круглосуточного комендантского часа. "В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа, круглосуточно, для того чтобы мы могли отстоять наш город", - сказал он в видеообращении. Через некоторое время Стремоусов удалил этот пост и опубликовал новый, где уже нет упоминания о комендантском часе.

Российские потери

Потери российских войск в Украине составляют не менее 8294 человек, из них 115 попали в армию в результате мобилизации. Такие данные, используя лишь открытые источники, собрали вместе с волонтерами журналисты "Медиазоны" и Русской службы BBC. "Это число не отражает реальный уровень потерь: мы видим только публичные сообщения о гибели. К ним относятся посты родственников, новости в региональных СМИ и сообщения местных властей. Кроме того, неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен", - отмечают авторы статистики.

Из-за низкого боевого духа личного состава российская армия, вероятно, начала развертывание "заградительных отрядов", полагает британская военная разведка. В ежедневной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании, говорится, что такие подразделения угрожают расстреливать своих же отступающих солдат с целью принудить их к наступлению и использовались российскими войсками в предыдущих конфликтах. О каких именно конфликтах идет речь, не уточняется. По мнению разведки, в последнее время российские генералы, вероятно, хотят, чтобы командиры в армии применяли оружие против дезертиров, а военные удерживали оборону, пока не погибнут. Тактика расстрела дезертиров может свидетельствовать о низком качестве, низком боевом духе и недисциплинированности в российских войсках, говорится в сводке.

В России, по словам президента РФ Владимира Путина, мобилизовано 318 тысяч человек, 49 тысяч из них уже выполняют боевые задачи.

Критика российской агрессии в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) намерен на саммите "большой двадцатки" (G20) в Индонезии указать на ответственность России за войну в Украине. На встрече, которая пройдет 15 и 16 ноября, канцлер, "разумеется, недвусмысленно коснется противоречащей международному праву агрессивной войны России против Украины", сообщил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner). По его словам, речь пойдет также и о "далеко идущих социальных и экономических последствиях" конфликта.

Китаю следует воспользоваться своим влиянием на Россию в целях скорейшего прекращения войны в Украине, заявил Олаф Шольц в ходе встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином. Со своей стороны Си предостерег от применения и угроз применения ядерного оружия в войне в Украине. "Мировое сообщество должно позаботиться о невозможности применения ядерного оружия и ведения ядерных войн в Евразии", - сказал он. Си Цзинпинь призвал стороны конфликта к благоразумию и возобновлению переговоров. При этом глава КНР вновь уклонился от прямой критики в адрес своего стратегического партнера России.

Любое применение химического, биологического или ядерного оружия Россией повлечет за собой серьезные последствия, заявили министры иностранных дел стран "большой семерки" (G7), вновь призвав Москву прекратить войну в Украине. "Безответственная ядерная риторика России неприемлема", - говорится в совместном заявлении министров, опубликованном по итогам двухдневной конференции в западногерманском Мюнстере. Отмечается также, что страны G7 договорились координировать свою поддержку для ремонта, восстановления и защиты критически важной энергетической и водной инфраструктуры Украины. "Мы будем твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется", - подчеркнули главы МИД.

Расследование военных преступлений

Германия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере юстиции сроком на два года. Для подписания документа в Киев прибыл глава Минюста ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann). "Мы стоим сегодня на стороне Украины и будем оставаться на ее стороне и впредь", - сказал он на вокзале в Киеве. По словам Бушмана, Германия, в числе прочего, поможет Украине "выполнить правовые стандарты в рамках процедуры принятия в Евросоюз". Другой важной темой визита Бушмана стало международное преследование военных преступлений, совершенных в ходе войны против Украины. По мнению германского министра, расследование совершенных российскими солдатами военных преступлений имеет большое значение не только для Украины. "У свободы и безопасности в мире есть будущее лишь в том случае, если мировое сообщество поставит Россию на место", - пояснил Марко Бушман.

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