День 379-й войны: РФ нанесла по Украине массированный удар

На 379-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Новый ракетный удар по Украине

Россия совершила новую массированную ракетную атаку по Украине. Пострадали не менее 10 регионов - Киев, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Запорожская, Львовская, Ивано-Франковская, Житомирская и Винницкая области. Ударам подверглись объекты критической инфраструктуры и жилые дома, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Жертвами бомбардировки стали не менее шести человек в Львовской и Днепропетровской областях. Еще три человека погибли в Херсоне. В результате атаки была временно обесточена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). 40 процентов населения Киева остались без отопления. В Харькове была повреждена критическая инфраструктура, в том числе ТЭЦ и трансформаторные подстанции, в результате весь город остался без электричества.

Почти половина ракет и дронов-камикадзе, атаковавших Украину, была сбита силами ПВО, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. По его данным, РФ выпустила по Украине 81 ракету и 8 дронов. В числе прочего совершено 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр", а также по 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22 и крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал".

Россия добивается успеха в Бахмуте

Хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о взятии под контроль его отрядами еще одного населенного пункта под Бахмутом - села Дубово-Василевка "Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК "Вагнер". На окраинах идут бои. Вся территория населенного пункта под нами", - распространила пресс-служба заявление Пригожина.

Командующий сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский объяснил необходимость продолжения боев за Бахмут. "Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям", - пояснил он. РФ теряет в боях "наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска - штурмовые отряды" частной военной компании "Вагнер", добавил Сырский.

Если российским войскам удастся захватить Бахмут, то это станет кульминацией их наступления на востоке Украины, так как для продвижения за пределы Бахмута у них нет ни боевой мощи, ни подкреплений, полагает американский Институт изучения войны (ISW). По его оценке, заявление Евгения Пригожина о том, что его наемники заняли весь восточный Бахмут, соответствует имеющимся визуальным данным и сейчас под контролем "вагнеровцев" находится не менее 50 процентов территории города. В то же время ISW отмечает, что не обнаружил признаков того, что у российских военных есть хорошо оснащенные и подготовленные резервы, чтобы продвинуться за пределы Бахмута.

Украинские войска отражают российские атаки

По данным ГенштабаВСУ, за минувшие сутки украинские защитники отбили более российских 110 атак на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, на которых сосредоточены основные усилия россиян. За сутки противник нанес 25 авиационных, 2 ракетных удара, а также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня. В свою очередь украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.

Кремль способен и хочет продолжать войну в Украине в этом году и может мобилизовать для этого все ресурсы государства. Такой вывод содержится в ежегодном докладе военной разведки и контрразведки Литвы. По данным литовских спецслужб, РФ будет уделять приоритетное внимание скорейшему восстановлению военного потенциала в регионе Балтийского моря. В докладе также отмечается, что хакеры, связанные с Россией и Китаем, неоднократно пытались проникнуть в компьютеры литовского правительства. "Наиболее активные кибергруппы, действующие против Литвы, связаны с РФ и КНР", - указывается в отчете. "Их приоритетом остается постоянный долгосрочный сбор, связанной с внутренними и внешними делами Литвы", - говорится далее.

Польша отправит в Украину свои МиГи

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава намерена передать Киеву часть истребителей МиГ-29, которые находятся на вооружении Польши. "Мы готовы передать эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова использовать их немедленно", - сказал он. Дуда также призвал начать обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь также выразил мнение, что пришло время принять решение по поставкам истребителей МиГ Украине. "Думаю, что пришло время принять решение. Люди умирают в Украине, мы можем реально помочь им", - сказал Надь.

В Польше завершилось обучение украинских военнослужащих для использования танков Leopard 2, Украине переданы еще 10 из 14 обещанных машин, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Спикер Палаты представителей Маккарти не поедет в Киев

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти заявил, что он не поедет в Киев. Он отреагировал таким образом на приглашение президента Зеленского приехать в Украину, чтобы лично ознакомиться с обстановкой. "Господин Маккарти должен приехать сюда, чтобы увидеть, как мы работаем, что здесь происходит, что для нас вызвала война, какие люди сейчас воюют, кто воюет сейчас. А потом после этого делать свои предположения", - сказал Зеленский. Маккарти, однако, ответил: "Хочу выразиться со всей ясностью - никаких безлимитных чеков, окей? Мне незачем ехать в Украину, чтобы понять, нужен безлимитный чек или нет. Я буду и впредь получать информацию на брифингах и по другим каналам, но мне незачем ехать в Украине, чтобы видеть это. И моя позиция всегда была ясной - я не выдам безлимитного чека на что бы то ни было".

Зампредседателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt, "Союз-90"/"зеленые") обеспокоена снижением поддержки Украины со стороны жителей Германии. "Я - из Тюрингии, и там видно, что довольно много людей ведут дебаты в другом направлении, - не большинство, но довольно много", - сказала Гёринг-Эккардт, комментируя настроения, особенно - на востоке ФРГ. Мир в этой ситуации может быть достигнут только посредством поставок оружия Украине, подчеркнула политик. По ее словам, если Киев больше не сможет защищать себя, это станет огромной проблемой для безопасности Европы.

Военные преступления в Украине

Пентагон блокирует обмен разведданными США с Международным уголовным судом (МУС) в Гааге, ведущим расследование военных преступлений РФ в Украине, сообщила газета The New York Times. Совет национальной безопасности (СНБ) при Белом доме 3 февраля созвал заседание, чтобы разрешить противоречия, но министр обороны США Ллойд Остин остался непреклонным. В Пентагоне опасаются создать прецедент, который может быть использован против военных США. Вашингтон не ратифицировал Римский статут МУС. Окончательное решение должен принять президент США Джо Байден.

Сообщения о предотвращении теракта в Приднестровье

Служба безопасности Украины назвала "чушью" сообщения о предотвращении теракта против должностных лиц в Приднестровье, якобы организованном СБУ. "Подобные глупости, являются срежиссированной Кремлем провокацией. Любые заявления представителей так называемого "министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле", - говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

Прекращение транзита санкционных грузов

Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию, передала радиостанция "Коммерсант FM". По ее данным, таможенная система блокирует оформление. Шаг стал неожиданностью для рынка, участники срочно ищут альтернативные маршруты. Речь идет о товарах, которые поступают в Россию в рамках параллельного импорта.

"Зерновая сделка"

Консультации по вопросу о "зерновой сделке" с участием представителей России и ООН состоятся в Женеве 13 марта, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Во встрече примет участие российская межведомственная делегация, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспен.

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