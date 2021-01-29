"Спенсер". Новый фильм о принцессе Диане снимают в немецком замке (фото)

Замок Кронберг в Гессене

События картины чилийского режиссера Пабло Ларраина разворачиваются в одни из выходных дней 1991 года, когда на встрече королевской семьи в Сандрингемском дворце принцесса Диана приняла решение вернуть свою девичью фамилию. На этом снимке изображена та сама резиденция в Норфолке, возведенная примерно в том же самом стиле, как и замок в немецком Кронберге. Этим и объясняется выбор авторов фильма.