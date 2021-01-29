 ″Спенсер″. Новый фильм о принцессе Диане снимают в немецком замке (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 29.01.2021

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По Германии

"Спенсер". Новый фильм о принцессе Диане снимают в немецком замке (фото)

Отель "Кронберг" в немецком замке Фридрихсхоф стал местом съемок нового фильма о принцессе Диане, которую играет голливудская звезда Кристен Стюарт. Почему выбор пал на него?

  • Отель Кронберг в замке Фридрихсхоф

    Замок Кронберг в Гессене

    Этот замок был построен в немецкой земле Гессен - в Кронберге недалеко от Франкфурта-на-Майне - в 1889-1894 годах в неоготическом стиле Тюдоров. Для зданий в стиле неотюдор использовались элементы поздней английской готики и раннего английского Ренессанса. Сейчас он стал местом съемок нового художественного фильма "Спенсер" ("Spencer") о принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли.

  • Кристен Стюарт в роли Дианы Фрэнсис Спенсер

    Замок Кронберг в Гессене

    Вот эту фотографию актрисы Кристен Стюарт в образе Дианы Фрэнсис Спенсер, которая после брака с принцем Чарльзом в 1981 году получила титул принцессы Уэльской, к началу съемок опубликовали информационные агентства. 30-летняя актриса сейчас входит в число первых звезд Голливуда. Широкую известность она получила благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов о вампирах "Сумерки".

  • Сандрингемский дворец

    Замок Кронберг в Гессене

    События картины чилийского режиссера Пабло Ларраина разворачиваются в одни из выходных дней 1991 года, когда на встрече королевской семьи в Сандрингемском дворце принцесса Диана приняла решение вернуть свою девичью фамилию. На этом снимке изображена та сама резиденция в Норфолке, возведенная примерно в том же самом стиле, как и замок в немецком Кронберге. Этим и объясняется выбор авторов фильма.

  • Отель Кронберг в замке Фридрихсхоф

    Замок Кронберг в Гессене

    В немецком замке Фридрихсхоф с 1950-х годов размещается отель "Кронберг". Как сообщает гессенская телерадиокомпания HR, сейчас он целиком арендован для съемок фильма и проживания съемочной группы. После начала съемок территория взята под строгую охрану. Мы тоже не будем мешать. Дождемся результатов на киноэкране, а пока, пользуясь случаем, расскажем немного об истории этого места.

  • Почтовая открытка с портретом вдовствующей императрицы Виктории

    Замок Кронберг в Гессене

    Замок Фридрихсхоф был возведен в Кронберге специально для вдовствующей немецкой императрицы Виктории Саксен-Кобург-Готской (1840-1901) - британской принцессы, старшей дочери королевы Виктории. Императрица была супругой кайзера Фридриха III и матерью кайзера Вильгельма II. Свое название замок получил в память о Фридрихе, скончавшемся в 1888 году. На этой открытке замок изображен вверху слева.

  • Памятник Фридриху III на старой почтовой открытке

    Замок Кронберг в Гессене

    Для строительства замка вдовствующая императрица скупила несколько земельных участков. Она хотела, чтобы здесь воссоздали черты традиционной английской усадьбы, для чего придворный архитектор совершил несколько поездок по Великобритании. Рядом по желанию Виктории установили памятник Фридриху III. После смерти владелицы дворец и произведения искусства перешли ее младшей дочери Маргарите Прусской.

  • Мориц Гессенский - бизнесмен и глава Гессенского дома

    Замок Кронберг в Гессене

    После Второй мировой войны в замке находился клуб для американских офицеров и размещалась резиденция генерала Дуайта Эйзенхауэра - будущего президента США. В 1953 году он вернулся в собственность наследников древнего германского рода, после чего здесь провели ремонт и окрыли роскошный отель. На этом снимке 1992 года изображен Мориц Гессенский (1926-2013) - тогдашний глава Гессенского дома.

  • 1963 год

    Замок Кронберг в Гессене

    Отель, расположенный всего в двадцати километрах от финансовой столицы Германии - Франкфурта-на-Майне, неоднократно становился местом деловых встреч и важных приемов. Например, на этой фотографии 1963 года президент ФРГ Генрих Любке приветствует участников Международного нефтяного конгресса.

  • Герхард Шрёдер в машине перед началом приема в отеле Кронберг

    Замок Кронберг в Гессене

    В 2014 году в этом замке состоялся прием по случаю 70-летия бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера, организованный одним из частных банков. Когда праздник был в самом разгаре, гости и сотрудники отеля были вынуждены покинуть замок после звонка о якобы заложенной бомбе. День рождения продолжали отмечать в гранд-отеле по соседству. Телефонный террорист позже предстал перед судом.

  • Отель Кронберг в тумане

    Замок Кронберг в Гессене

    Из-за локдауна этот отель, как и другие гостиницы в Германии, уже много недель был закрыт, так что съемки пришлись очень кстати. На экраны новый фильм о принцессе Диане должен выйти в первом квартале 2022 года.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Отель Кронберг в замке Фридрихсхоф

    Замок Кронберг в Гессене

    Этот замок был построен в немецкой земле Гессен - в Кронберге недалеко от Франкфурта-на-Майне - в 1889-1894 годах в неоготическом стиле Тюдоров. Для зданий в стиле неотюдор использовались элементы поздней английской готики и раннего английского Ренессанса. Сейчас он стал местом съемок нового художественного фильма "Спенсер" ("Spencer") о принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли.

  • Кристен Стюарт в роли Дианы Фрэнсис Спенсер

    Замок Кронберг в Гессене

    Вот эту фотографию актрисы Кристен Стюарт в образе Дианы Фрэнсис Спенсер, которая после брака с принцем Чарльзом в 1981 году получила титул принцессы Уэльской, к началу съемок опубликовали информационные агентства. 30-летняя актриса сейчас входит в число первых звезд Голливуда. Широкую известность она получила благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов о вампирах "Сумерки".

  • Сандрингемский дворец

    Замок Кронберг в Гессене

    События картины чилийского режиссера Пабло Ларраина разворачиваются в одни из выходных дней 1991 года, когда на встрече королевской семьи в Сандрингемском дворце принцесса Диана приняла решение вернуть свою девичью фамилию. На этом снимке изображена та сама резиденция в Норфолке, возведенная примерно в том же самом стиле, как и замок в немецком Кронберге. Этим и объясняется выбор авторов фильма.

  • Отель Кронберг в замке Фридрихсхоф

    Замок Кронберг в Гессене

    В немецком замке Фридрихсхоф с 1950-х годов размещается отель "Кронберг". Как сообщает гессенская телерадиокомпания HR, сейчас он целиком арендован для съемок фильма и проживания съемочной группы. После начала съемок территория взята под строгую охрану. Мы тоже не будем мешать. Дождемся результатов на киноэкране, а пока, пользуясь случаем, расскажем немного об истории этого места.

  • Почтовая открытка с портретом вдовствующей императрицы Виктории

    Замок Кронберг в Гессене

    Замок Фридрихсхоф был возведен в Кронберге специально для вдовствующей немецкой императрицы Виктории Саксен-Кобург-Готской (1840-1901) - британской принцессы, старшей дочери королевы Виктории. Императрица была супругой кайзера Фридриха III и матерью кайзера Вильгельма II. Свое название замок получил в память о Фридрихе, скончавшемся в 1888 году. На этой открытке замок изображен вверху слева.

  • Памятник Фридриху III на старой почтовой открытке

    Замок Кронберг в Гессене

    Для строительства замка вдовствующая императрица скупила несколько земельных участков. Она хотела, чтобы здесь воссоздали черты традиционной английской усадьбы, для чего придворный архитектор совершил несколько поездок по Великобритании. Рядом по желанию Виктории установили памятник Фридриху III. После смерти владелицы дворец и произведения искусства перешли ее младшей дочери Маргарите Прусской.

  • Мориц Гессенский - бизнесмен и глава Гессенского дома

    Замок Кронберг в Гессене

    После Второй мировой войны в замке находился клуб для американских офицеров и размещалась резиденция генерала Дуайта Эйзенхауэра - будущего президента США. В 1953 году он вернулся в собственность наследников древнего германского рода, после чего здесь провели ремонт и окрыли роскошный отель. На этом снимке 1992 года изображен Мориц Гессенский (1926-2013) - тогдашний глава Гессенского дома.

  • 1963 год

    Замок Кронберг в Гессене

    Отель, расположенный всего в двадцати километрах от финансовой столицы Германии - Франкфурта-на-Майне, неоднократно становился местом деловых встреч и важных приемов. Например, на этой фотографии 1963 года президент ФРГ Генрих Любке приветствует участников Международного нефтяного конгресса.

  • Герхард Шрёдер в машине перед началом приема в отеле Кронберг

    Замок Кронберг в Гессене

    В 2014 году в этом замке состоялся прием по случаю 70-летия бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера, организованный одним из частных банков. Когда праздник был в самом разгаре, гости и сотрудники отеля были вынуждены покинуть замок после звонка о якобы заложенной бомбе. День рождения продолжали отмечать в гранд-отеле по соседству. Телефонный террорист позже предстал перед судом.

  • Отель Кронберг в тумане

    Замок Кронберг в Гессене

    Из-за локдауна этот отель, как и другие гостиницы в Германии, уже много недель был закрыт, так что съемки пришлись очень кстати. На экраны новый фильм о принцессе Диане должен выйти в первом квартале 2022 года.

    Автор: Максим Нелюбин


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Замок Кронберг в Гессене

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