"Спенсер". Новый фильм о принцессе Диане снимают в немецком замке (фото)

Отель "Кронберг" в немецком замке Фридрихсхоф стал местом съемок нового фильма о принцессе Диане, которую играет голливудская звезда Кристен Стюарт. Почему выбор пал на него?
Для тех, кто в наше время строит дворцы, и, конечно, для туристов в Германии в парках разных резиденций прошлых веков можно найти много необычного и интересного.
Бург Крибштайн считается самым красивым рыцарским замком Саксонии.
Дворец назван именем правнучки царя Николая I. 17 июля 1945 года, ровно 75 лет назад, здесь начала работу конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.
Этот уникальный культурно-исторический ландшафт внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные здешние достопримечательности - романтические замки и руины.
Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса".
Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. Однако здесь еще много других достопримечательностей, например, фахверковые города.
Стартует восьмой, последний сезон "Игры престолов". Кто из немецких актеров, композиторов и дизайнеров участвовал в съемках одного из самых популярных сериалов современности?