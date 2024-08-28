Новый "Джокер" и другие сенсации кинофестиваля в Венеции

Германия представит на Венецианском фестивале фильм-разоблачение о Лени Рифеншталь и драму о теракте на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. На кинофорум съедутся чуть ли не все мировые кинозвезды.

28 августа в Венеции стартует 81-й международный кинофестиваль. Как представлена на форуме Германия? И каких премьер с особым нетерпением ждут критики и зрители?

Немецкое кино в Венеции, или Кем была Лени Рифеншталь?

Вне конкурса в Венеции покажут немецкий документальный фильм "Рифеншталь" ("Riefenstahl"). Его снял режиссер Андрес Файель (Andres Veiel), один из ярких представителей немецкого политически ориентированного искусства. Ранее в своих фильмах он исследовал тему Холокоста ("Балаган"), личного кризиса послевоенного поколения немцев ("Выжившие"), неонацистских группировок ("Удар").

Кадр из фильма "Рифеншталь" Фото: Bayrische Staatsbibliotek Bildarchiv

Идея документального кино о любимице нацистской пропаганды родилась у немецкой журналистки Сандры Майшбергер (Sandra Maischberger) после личного интервью с Рифеншталь в 2002 году, по итогам которого журналистка назвала режиссера абсолютно убежденной фашисткой и национал-социалисткой.

Режиссер Лени Рифеншталь (Leni Rifenstahl) приобрела культовый статус благодаря нацистским пропагандистским фильмам - таким как "Триумф воли" и "Олимпия", но сама себя она всегда называла аполитичной и отрицала близость с нацистами. Что стояло за этими политкорректными формулировками на самом деле, попытались в своем документальном исследовании ответить создатели фильма. Они провели масштабный ресерч документального наследия Лени Рифеншталь и изучили более 700 коробок личных вещей режиссера, в том числе аудиозаписи телефонных разговоров Рифеншталь с нацистами.

В кино выражается обеспокоенность ростом правых настроений сегодня в Европе и тем, что эстетика и идеи фильмов Рифеншталь снова становятся актуальными.

Теракт на Олимпиаде. Роль журналистов

Фильм "5 сентября" (September 5) Тима Фельбаума (Tim Fehlbaum) откроет параллельную программу Orizzonti Extra ("Горизонты экстра"). Его полное название звучит как "5 сентября. День, когда начался террор" (September 5 - The Day Terror Went Live). Он рассказывает о трагических событиях в Мюнхене на Олимпийских играх 1972 года, когда члены палестинской террористической группировки "Черный сентябрь" напали на представителей израильской сборной. В результате провалившейся попытки освобождения заложников были убиты 11 спортсменов и один полицейский.

Кадр из фильма "September 5" Фото: Constantin Film

Создатели фильма сосредоточились на особом аспекте мюнхенских событий: "5 сентября" рассказывает о том, как в прямом эфире телевидение транслировало трагические события миллиардам зрителей. "Мы хотели пролить свет на один аспект этого трагического дня во время Мюнхенской Олимпиады 1972 года: роль СМИ. Сосредоточившись на точке зрения вещателя, мы сталкиваемся с моральными, этическими, профессиональными и, в конечном счете, психологическими дилеммами журналистов: можем ли мы делиться информацией до ее подтверждения? Может ли прямая трансляция включать акты насилия? Какова роль СМИ и журналистики, и где проходит граница между новостями и зрелищем?", - рассказывает режиссер фильма.

Главным героем "5 сентября" стал Джефф, молодой и амбициозный продюсер, который вместе с Марианной, немецкой переводчицей, неожиданно берет на себя управление прямой трансляцией.

Консультировал съемочную группу участник событий - телевизионщик Джеффри Мейсон. В фильме сыграли Питер Сарсгаард, Джон Магаро, Леони Бенеш, Бен Чаплин, Зинедин Суалем и другие. Драма выйдет на экраны кинотеатров Германии 7 ноября 2024 года.

Германия в жюри Венецианского кинофестиваля

В этом году в жюри Венецианского фестиваля - немецкая режиссер Юлия фон Хайнц (Julia von Heinz). Она не новичок в Венеции: ее художественный фильм "А завтра весь мир" (Und morgen die ganze Welt) боролся за "Золотого льва" 77-го Венецианского международного кинофестиваля в 2020 году. Картина рассказывает историю студентки-юристки, увлеченной радикальной повесткой. Этот фильм, сценарий к которому также был написан Юлией фон Хайнц, стал для нее отчасти биографическим: режиссер сама в 15 лет стала участницей группировки, в радикальных методах которой впоследствии разочаровалась.

Режиссер снимала и документальные ленты, одна из них, "NoBody`s Perfect", - о жизни жертв препарата "Контерган". Премьера последнего, девятого фильма фон Хайнц с успехом прошла на Берлинале в 2024 году. "Сокровище" ("Treasure") стало первым международным проектом режиссера, сценарий к фильму она написала совместно с мужем Джоном Квестером. Главные роли в фильме сыграли звезды Лена Данэм, Стивен Фрай и Збигнев Замаховски. По сюжету американская журналистка едет со своим пожилым отцом в Польшу, чтобы узнать о своих еврейских корнях и трагическом прошлом семьи.

Кино из Украины и России в Венеции

Хотя российских фильмов нет в официальной программе фестиваля, в Венеции можно будет увидеть игру российских актеров. В программе "Горизонты" свой фильм "Спокойная жизнь" представляет греческий режиссер Александрос Авранас. Чулпан Хаматова и Григорий Добрыгин играют в картине семью беженцев, которые ждут решения миграционных служб Швеции. Они изо всех сил стараются вести нормальную жизнь, но, когда их заявление о предоставлении убежища отклоняют, случается трагедия: Катя, их младшая дочь, впадает в загадочную кому. Неведомый недуг поражает и других детей-беженцев.

Во внеконкурсной документальной программе покажут фильм производства Франции и Канады "Русские на войне". Снимая российских солдат на Донбассе, которые не понимают, за что сражаются, режиссер Анастасия Трофимова ищет корни трагедии. В той же программе представлен фильм "Песни медленно горящей земли" украинского режиссера Ольги Журбы, который является копродукцией трех стран: Украины, Дании и Швеции. Создатели картины называют свое произведение "аудиовизуальным дневником погружения Украины в пучину тотальной войны". Фильм отражает изменения в украинском обществе, исследует феномен "нормализации" войны и ищет надежду в мечтах о будущем новых поколений украинцев.

Самые громкие премьеры в Венеции

В программу основного конкурса фестиваля вошел 21 фильм. В Венеции - множество ожидаемых премьер. Одним из хитов фестиваля считается продолжение истории о трагическом безумце "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie à Deux") Тодда Филлипса. К Хоакину Фениксу в главной роли в новом фильме присоединяется Леди Гага, которая сыграет влюбленную в Джокера Харли Квинн.

Педро Альмодовар представит в Венеции свою первую англоязычную картину "Соседняя комната" (The Room Next Door"). Тильда Суинтон и Джулианна Мур сыграют в нем подруг. Драма Луки Гуаданьино "Квир" (Queer) поставлена по полуавтобиографическому роману Уильяма Берроуза. Главную роль альтер эго американского писателя в ней исполнил экс-агент 007 Дэниэл Крейг. Режиссер Пабло Ларраин продолжает цикл историй великих женщин, и после "Джеки" с Натали Портман и "Спенсер" с Кристен Стюарт экранизирует жизнь Марии Каллас в фильме "Мария" (Maria). Роль оперной примы исполнила Анджелина Джоли.

Анджелина Джоли в роли Каллас Фото: Pablo Larrain

Николь Кидман сыграет в эротическом триллере "Малышка" (Babygirl) Халины Рейн. Она исполнит роль властной руководительницы компании, которая за спиной своего мужа (Антонио Бандерас) крутит роман со стажером (Харрис Дикинсон). Фильм "Бруталист" (The Brutalist) Брейди Корбета расскажет историю венгерского архитектора еврейского происхождения Ласло Тота (Эдриен Броуди), пережившего Холокост. В погоне за новым смыслом жизни и американской мечтой Ласло уезжает в США, но находит там лишь разочарование.

Внеконкурсный фильм открытия Венецианского фестиваля - продолжение легендарного "Битлджуса" Тима Бертона, комедии ужасов о конфликте потусторонней силы и людей в Новой Англии. К своим ролям вернулись Майкл Китон, Вайнона Райдер и Кэтрин О`Хара, к ним присоединились Моника Беллуччи, Уиллем Дефо.

Поклонники с нетерпением ждут премьеру комедийного боевика "Одинокие волки" (Wolfs) Джона Уоттса с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в главных ролях. Сюжет держится втайне. Фильм покажут вне конкурса.