Новый адвокат Ефремова просит об условном наказании для актера

Новый защитник Владимир Васильев просит сократить наказание Ефремова до четырех лет и считать назначенный ему срок условным. Тем временем Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса.
Новый адвокат актера Михаила Ефремова , приговоренного к восьми годам лишения свободы за смертельное ДТП в Москве, в пятницу, 18 сентября, направил в Мосгорсуд апелляционную жалобу с просьбой смягчить наказание для его подзащитного.
"В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Васильева Владимира Леонидовича в защиту интересов Ефремова. Защитник просит назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет и назначенное наказание считать условным", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая. Ранее жалобу на приговор подал и адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого Ефремов отказался.
Несколькими часами позже 18 сентября стало известно, что Совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил бывшего защитника Ефремова Эльмана Пашаева адвокатского статуса. "Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания", - подчеркнул президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко.
Как уточняет "Интерфакс", Пашаев лишен статуса на год. Это, как пояснили агентству в Федеральной палате адвокатов, означает, что попытаться заново восстановить статус адвоката он сможет не ранее осени 2021 года. При этом получать статус адвоката он будет на общих основаниях, предусмотренных российским законодательством.
Дисциплинарное производство в отношении Пашаева было возбуждено в июле в связи с нарушением профессиональной этики. В частности, ранее сообщалось, что Пашаев пытался использовать резонансное дело для саморекламы.
8 сентября актер театра и кино Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Это решение огласил Пресненский суд Москвы. Он признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой по неосторожности смерть человека. Суд также частично удовлетворил иск сына погибшего Сергея Захарова, присудив ему 800 тысяч рублей компенсации.
"Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека", - заявила судья Елена Абрамова, оглашая приговор. Она указала, что ДТП совершено по неосторожности. По словам судьи, Ефремов нарушил значительное число правил дорожного движения, в результате чего потерял контроль над автомобилем, выехал на встречную полосу и стал виновником столкновения.
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