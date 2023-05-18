Новые удары РФ по Украине и другие события 449-го дня войны

На 449-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Новые ракетные удары по Украине

Россия в ночь на 18 мая вновь подвергла Украину массированному ракетному обстрелу. Авиаударам подверглись, в частности, Киев и Одесса. Ракетные удары по Киеву с использованием стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 наносились из района Каспия. Самые существенные повреждения были зафиксированы в Дарницком районе - там было возгорание на территории гаражного кооператива, сообщила Киевская городская военная администрация. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в целом Воздушные силы и Силы обороны Украины сбили 29 из 30 российских крылатых ракет. По его словам, Россия выпустила по Украине крылатые ракеты морского, воздушного и наземного базирования: 22 крылатые ракеты Х-101/Х-555, шесть крылатых ракет "Калибр", а также две крылатые ракеты "Искандер-К".

Истребители для Украины

Администрация президента США Джо Байдена не исключает передачу истребителей F-16 Украине другими странами, сообщает издание Politico. "Я не думаю, что мы против, но окончательное решение еще не принято", - цитирует издание заявление высокопоставленного сотрудника Пентагона. Издание отмечает, что давление на Белый дом по поводу передачи Украине истребителей F-16 усилилось после того, как Великобритания объявила о начале работы коалиции для закупки современных боевых самолетов для Украины. Между тем газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, сообщила, что США не позволяют украинским пилотам проходить обучение на F-16 в Европе.

Великобритания осведомлена о применении Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow, которые Лондон передал Киеву, заявил британский министр обороны Бен Уоллес. "Все, что я могу сказать, - это то, что, по моей информации, они уже использовались после того, как мы объявили об их отправке в Украину. Но я не буду вдаваться в подробности", - сказал он. По словам Уоллеса, ракеты Storm Shadow, "которые обеспечивают дальность поражения, как у боевых истребителей", позволяют Украине частично компенсировать отсутствие той современной авиатехники, которую ей пока не предоставляют. "Мы не можем предоставить боевые истребители, но можем помочь предоставить одну из вещей, которые боевые истребители способны делать, - поражать тыл", - подчеркнул глава британского Минобороны.

Обучение украинских солдат

В Швеции прошла обучение на современной западной технике бригада ВСУ численностью от 3000 до 5000 человек, которая может стать одним из самых боеспособных соединений в контрнаступлении Украины, подтвердила шведская телекомпания SVT со ссылкой на осведомленный источник. Ранее лондонская The Times сообщила, что бригада, оснащенная танками Leopard 2, боевыми машинами CV-90 и артиллерийскими системами Archer, в мае вернулась в Украину, "чтобы быть готовой к бою". SVT в свою очередь отмечает, что это - первое сообщение СМИ о подготовке украинских частей и подразделений на территории Швеции. Шведские Силы обороны данную информацию официально не подтверждают, но и не опровергают.

НАТО готовится к возможной обороне от России

НАТО впервые со времен холодной войны готовит план защиты от России. Как сообщает агентство Reuters, лидерам альянса на саммите в Вильнюсе предстоит обсудить и одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в том числе описывающих, как НАТО будет реагировать на российскую атаку. "Фундаментальное различие между кризисным управлением и коллективной обороной заключается в следующем: сроки определяем не мы, а наш противник. Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент", - цитирует агентство адмирала Роба Бауэра, одного из высших военных чинов НАТО.

Бои за Бахмут

Российские и украинские официальные лица признали, что под Бахмутом продолжались ограниченные контратаки Украины. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ продолжают продвижение в неустановленных районах на флангах Бахмутского фронта, при этом в самом Бахмуте, по ее словам, украинские войска отражают все атаки россиян. Со своей стороны представитель Восточной группы ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил, что за сутки украинские войска продвинулись до 500 метров в направлении Бахмута и продолжают атаковать российские фланги. Между тем российское Минобороны утверждает, что ВДВ РФ продвинулись под Бахмутом на незначительное расстояние. При этом оно признает, что украинцы контратакуют в районе села Богдановка в 5 километрах от Бахмута и села Ивановское в 6 километрах от Бахмута.

На железной дороге в Симферопольском районе Крыма утром 18 мая произошел взрыв. В результате сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, подрыв железнодорожного полотна неподалеку от Бахчисарая был диверсией. Назначенные РФ "власти" Крыма объявили об остановке железнодорожного сообщения между Севастополем и Симферополем.

Зеленский почтил память депортированных крымских татар

Без деоккупации Крыма "не будет возвращения спокойствия международным отношениям и полной силы - международному праву", заявил, выступая по случаю 79-й годовщины депортации крымскотатарского народа, Владимир Зеленский. "Что бы ни делала Россия, ее агрессию ждет поражение. Ей не удастся украсть ни Крым, ни любую другую часть нашего государства", - подчеркнул президент Украины на встрече с представителями Меджлиса крымскотатарского народа. Украина сражается ради победы, в частности для того чтобы как можно достойнее почтить память всех, кого убило зло геноцида, всех, против кого осуществляли депортации, чьи дети погибли или не родились, добавил Зеленский.

Война в Украине и возможность мирных переговоров

Владимир Зеленский в режиме онлайн примет участие в саммите "Большой семерки", который начнется 19 мая в Хиросиме, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии. Приглашение участвовать в саммите Зеленский получил во время визита в Киев Фумио Кисиды - премьер-министра Японии, председательствующей в настоящее время в G7. Ожидается, что война России против Украины станет одной из важнейших тем саммита в Хиросиме.

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй, прибывший с двухдневным визитом в Украину, встретился с Владимиром Зеленским. "Нет панацеи от кризиса. Прекращение войны потребует от всех сторон укрепления доверия и создания условий для прекращения огня и мирных переговоров", - цитирует слова дипломата агентство CNN.

Россия и Украина согласились по отдельности провести переговоры со специальными посланниками папы римского Франциска для обсуждения возможностей перемирия. В Москву в качестве папского спецпосланника может отправиться префект ватиканского ведомства по делам восточных католических церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти, а в Киев - глава конференции итальянских епископов кардинал Маттео Мария Дзуппи.

Новые санкции против России

Группа ведущих демократических промышленных стран намерена ограничить экспорт необработанных алмазов из России, который приносит российской казне миллиарды долларов. Соответствующая декларация должна быть принята на саммите G7 в Хиросиме, сообщило агентство dpa со ссылкой на дипломатические источники.

В России введут сбор на войну с посетителей ресторанов

В российскую Госдуму внесен законопроект о введении сборов с посетителей ресторанов, клубов и баров для финансовой поддержки войны в Украине. Инициаторы поправок предлагают установить сбор в размере одного процента от суммы счета для совершеннолетних граждан. Полученные средства планируется перечислять в бюджет, а оттуда - в госфонд "Защитники Отечества", который возглавляет жена губернатора Кемеровской области Анна Цивильева. Ее называют племянницей президента РФ Владимира Путина.

Беженцы от мобилизации

После начала частичной мобилизации в России к властям Финляндии с просьбой о политическом убежище обратились 1109 россиян, рассказала агентству STT глава финской миграционной службы Санна Саттер. Между тем Хельсинки, по информации телеканала Yle, ожидает позиции Евросоюза в отношении граждан России, которые отказываются служить в вооруженных силах РФ, и пока не выносит решений по ходатайствам об убежище.

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