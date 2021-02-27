 Новые санкции США против РФ могут ввести через несколько недель | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.02.2021

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Мир

Новые санкции США против РФ могут ввести через несколько недель

Американские эксперты по безопасности ведут анализ данных по ряду компонентов, заявили в Белом доме. Речь идет о вмешательстве в выборы 2020 года, вознаграждении талибам и хакерах.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (фото из архива)

Введение новых дополнительных санкций США против России возможно в течение нескольких недель, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов в пятницу, 26 февраля.

Как уточнила Псаки, группы экспертов по электронной и национальной безопасности ведут "непрерывный процесс" по анализу данных о возможном российском вмешательстве в президентские выборы 2020 года в США, а также о предполагаемом вознаграждении, якобы выплачиваемом с российской стороны талибам за убийства американских военных в Афганистане, и о кибератаке Sunburst, произведенной с помощью зараженного программного обеспечения американской компании SolarWinds.

Белый дом намерен дать экспертам "время для завершения этого процесса", что займет, скорее всего, "недели, а не месяцы", подчеркнула Псаки. Она также отметила, что, "как и в любом другом случае, у президента есть возможность отреагировать так, как он захочет, в любое время, заметно или незаметно".

Вмешательство в выборы 2020 года

В сентябре 2020 года директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей заявил об активных попытках России повлиять на выборы президента США через соцсети и государственные СМИ. По его словам, речь шла о "злонамеренном влиянии", а не атаках на инфраструктуру выборов, как в 2016 году. "Россия пытается как посеять рознь, так и очернить Джо Байдена", - заявил Рей на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США.

Вознаграждение талибам

Военные США в Афганистане

Военные США в Афганистане

В июне 2020 года американское издание The New York Times опубликовало расследование, где со ссылкой на источники утверждалось, что Россия тайно предлагала вознаграждение сторонникам радикального движения "Талибан" за убийства военных США. МИД РФ назвал эту статью "фейком". "Талибан" также выступил с опровержением этих сообщений.

Кибератака Sunburst

По имеющимся данным, в марте 2020 года неизвестные злоумышленники проникли в системы техасской компании SolarWinds, производящей ПО для управления и обеспечения безопасности компьютерных систем. В результате была произведена небывалая по масштабам атака на десятки американских госучреждений и большое количество частных компаний. 23 февраля президент корпорации Microsoft Брэд Смит в ходе слушаний в комитете по разведке Сената США заявил, что кибератаку, известную под названием Sunburst, не могли бы осуществить другие внешние силы кроме российского государства.

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    Автор: Ирина Филатова


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