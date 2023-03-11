Новые санкции Киева и другие события 381-го дня войны

Украина ввела санкции против игорного бизнеса РФ. Россия нанесла удары по Запорожью и Херсону, есть погибшие. Папа римский может приехать в Киев и Москву.

На 381-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 11 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Ход боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, за сутки россияне нанесли 12 авиационных и 2 ракетных удара по Запорожью. "Удар ЗРК С-300 произошел по объекту гражданской инфраструктуры. В результате разрушено одно здание", - указывается в вечерней оперативной сводке. Кроме того, по данным Киева, российские силы 34 раза обстреляли Украину из реактивных систем залпового огня, в том числе - объект гражданской инфраструктуры Херсона, в результате есть жертвы среди гражданского населения - двое убитых и трое раненых. "Основной целью противника по-прежнему остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Оккупанты сосредотачивают свои усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях", - заявил украинский Генштаб.

В свою очередь украинская авиация за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения личного состава противника, один состав боеприпасов и 2 места развертывания станций радиоэлектронной борьбы захватчиков, сообщается далее.

Принудительная паспортизация в "ДНР" и "ЛНР"

Российские власти продолжают меры "по принудительной паспортизации населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", отметили в Генштабе ВСУ. По его данным, от мобилизованных на этих территориях требуют "подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы в армии РФ". Как отмечается, для этого необходимо, в частности, иметь копию паспорта гражданина России.

Командующий Восточной группировки украинских войск, генерал-полковник Александр Сырский "находится на важнейших участках фронта со своими подразделениями", указали в Сухопутных войсках Украины. "Для обороны Бахмута привлечены силы и ресурсы, которые не дают противнику реализовать свой замысел, ломают его планы и заставляют отказаться от продвижения вперед", - указывается в заявлении. Между тем основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с утверждением, что российские военные находятся в 1,2 км от административного центра Бахмута.

Восстановлено электроснабжение всего Киева

Восстановлено электроснабжение всех районов Киева после массовой ракетной атаки ВС РФ 9 марта. Об этом сообщили в Telegram представители группы компаний украинской энергетической отрасли ДТЭК. Корпорация "Укрэнерго" отменила ограничения, отключения энергии с целью стабилизации сети пока больше не применяются.

Около 28 тысяч добровольцев подали заявки на вступление в ряды "Гвардии наступления", ее подразделения практически сформированы, идет набор в резерв. "Конечно, не все попадают в эти подразделения, потому что достаточно жесткий отбор", - заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, в ходе учений на полигонах "не все выдерживают". По данным украинских властей, задача инициативы - привлечь мотивированных добровольцев для подготовки и участия в наступательных операциях.

Зеленский рассказал о новых санкциях против России

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам рассказал о деталях новых санкций против России. "Это более 280 компаний и 120 человек, которые через схемы с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации. Решение готовилось некоторое время, оно основательно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов. И это не последнее такое решение", - отметил он. Среди попавших в черный список фирм - "Спортлото", "Первая международная букмекерская компания", "Бет.Ру" и "КредитCервис", а также бизнесмены из России, Армении, Великобритании, Кипра, Нидерландов, Польши и Турции. Санкции введены сроком на 50 лет.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о скором окончании российских многолетних запасов оружия. "Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения. Ракеты, военная техника накапливалась десятилетиями. Расчеты предусматривали блицкриг, а не блицутилизацию. Коррупционная экономика не в состоянии обеспечить фронт, внешняя помощь для террористической России - вопрос первоочередной важности", - написал он в Twitter.

Папа римский заявил о возможной поездке в Киев и Москву

Папа римский Франциск подтвердил, что готов посетить столицу Украины - Киев - но только при условии, что сможет нанести визит и в Москву. "Я поеду в оба места или ни в одно из них", - сказал Франциск в интервью газете La Nacion. Ранее подобные планы главы Римско-католической церкви уже озвучивались летом 2022 года.

Между тем патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послания религиозным и политическим лидерам мира с призывом не позволить "изгнать" монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Обращения адресованы, в частности, главам поместных Православных церквей, папе римскому, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генсекам ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и другим религиозным и политическим лидерам. Власти Украины потребовали до 29 марта освободить занимаемые монахами УПЦ в Киево-Печерской лавре помещения.

Великобритания призвала спонсоров Олимпиады, включая Coca-Cola и Samsung, поддержать запрет на участие российских и белорусских спортсменов в летних Играх в Париже в 2024 году. Лондон надеется, что давление со стороны спонсоров повлияет на Международный олимпийский комитет (МОК). "Мы знаем, что спорт и политика в РФ и Беларуси тесно переплетены, и мы твердо решили, что режимам в России и Беларуси нельзя позволять использовать спорт в своих пропагандистских целях", - говорится в письме правительства Великобритании, направленном руководителям 13 официальных глобальных партнеров МОК, включая Coca-Cola, Airbnb, Samsung и Deloitte.

Погибшие россияне в Украине

С начала войны России в Украине 24 февраля 2022 года и по 10 марта 2023 года получены достоверные свидетельства гибели 16 774 российских военных. Такие данные приводят, опираясь на открытые источники, издание "Медиазона", британская медиакомпания BBC и команда волонтеров. По их данным, с предыдущей сводки 24 февраля добавилось больше 1 600 человек - самое большое число за все время их наблюдений. Самый значительный прирост погибших - среди наемников из частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", отмечают аналитики. В Киеве тем временем заявляют о 158 тысячах погибших россиян, вторгнувшихся более года назад в Украину, за последние сутки этот показатель возрос на 1010 человек.

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