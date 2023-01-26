День 337-й войны: Новый ракетный обстрел Украины Россией

На 337-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Новые ракетные удары по Украине

Российские войска выпустили по Украине 55 ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. "Силами и средствами ПВО ВСУ уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе столицы. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей", - уточнил он. Между тем представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий сообщил, что в результате массированного российского удара ракетами и дронами по Украине погибли 11 мирных жителей и еще 11 были ранены.

Командование Воздушных сил ВСУ объявило, что в ночь на 26 января Россия атаковала территорию Украины 24 беспилотниками-камикадзе Shahed, однако все БПЛА удалось уничтожить. По словам главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко, по Киеву было запущено несколько десятков дронов, но жертв и попаданий в результате атаки не было.

Россия за 11 месяцев войны разрушила в Украине 171 объект медицинской инфраструктуры, еще 1035 объектов повреждены, сообщило министерство здравоохранения страны. Российские войска целенаправленно бьют по больницам и амбулаториям, чтобы оставить как можно больше жителей Украины без медицинской помощи, подчеркнули в Минздраве. Чтобы восстановить разрушенную и поврежденную инфраструктуру здравоохранения до предвоенного состояния государству необходимо, по предварительным оценкам, около 1 млрд долларов.

Хабек: Положить конец убийствам

"Убийствам нужно положить конец", - заявил во время выступления в бундестаге вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck). Украина должна быть способной защитить себя от российской агрессии и закончить войну на своих условиях, подчеркнул он, затронув вопрос о запланированных поставках Украине немецких боевых танков Leopard 2.

Первые танки Leopard 2 из Германии прибудут в Украину в конце марта - начале апреля, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). "У нас нет никаких признаков того, что они опоздают", - сказал он. Кроме того, в ближайшие дни начнется обучение украинских военных управлению БМП Marder. Обучение работе с танками начнется чуть позже, добавил Писториус.

Польша готова передать Украине 14 танков Leopard 2 в ближайшее время. "Как только украинцы закончат обучение, мы готовы передать эту технику украинской стороне. Я убежден, что это вопрос нескольких недель", - заявил замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич. Канада выразила готовность передать Украине четыре танка Leopard 2. Между тем Великобритания рассчитывает, что танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта, заявил государственный министр Минобороны страны Алекс Чок. По его словам, до этого времени украинские военные будут проходить интенсивное обучение работе с техникой.

Реакция Кремля на решение о поставках танков Украине

В Кремле назвали решение о поставке западными странами танков в Украину "прямой вовлеченностью в конфликт". "Из европейских столиц, из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину ни коим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делает и альянс, и упомянутые столицы воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Поддержка Украины является единственным способом защитить Европу, убежден президент Латвии Эгилс Левитс. В интервью DW он приветствовал решение канцлера ФРГ Олафа Шольца передать танки Leopard 2 Киеву, чтобы помочь ему обороняться от российской агрессии. "Думаю, что это правильное решение, поскольку безопасность Европы находится под угрозой", - подчеркнул он. Левитс отверг аргументы противников данной военной помощи, считающих, что она может ослабить обороноспособность самой Европы и сделать страны Балтии более уязвимыми. "Лучше мы будем помогать Украине сейчас, чем другим странам позже", - пояснил он.

Байден планирует посетить Европу 24 февраля

Президент США Джо Байден рассматривает возможность поездки в Европу в годовщину российского вторжения в Украину, сообщил телеканал NBC со ссылкой на четыре высокопоставленных источника. Одной из возможных стран для визита собеседники канала назвали Польшу, отметив при этом, что никаких окончательных решений пока не принято. В Белом доме также обсуждают выделение к годовщине начала войны еще одного крупного пакета военной помощи Украине.

Санкции против России

Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд выразила готовность рассмотреть вопрос о смягчении санкций против России, в случае если она выведет свои войска из Украины, вернет Киеву захваченные украинские территории и начнет с ним серьезные переговоры. "В контексте российского решения вести серьезные переговоры и вывести свои силы из Украины и вернуть территории я бы, разумеется, приветствовала ослабление санкций", - сказала Нуланд в ходе слушаний в Сенате США. Она выразила уверенность в том, что госсекретарь США Энтони Блинкен в таком случае тоже поддержал бы смягчение санкций против России.

Минфин США признал ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина транснациональной преступной организацией, сообщается на сайте ведомства. Такое решение принято "в свете трансконтинентальной угрозы, исходящей от ЧВК "Вагнер", отмечается в сообщении Минфина. Группировка "несет ответственность и участвует в нападениях на женщин, детей или любых гражданских лиц", а также "занимается похищениями, насильственным перемещением и нападениями на школы, больницы, религиозные объекты или места, где гражданские лица ищут убежища", уточнило ведомство.

Крупные потери России под Бахмутом

Российские потери в районе Бахмута в Донецкой области Украины за прошедший месяц сопоставимы с суммарными потерями за две чеченские войны, утверждает спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. "Только за 25 января, по данным Генштаба, враг потерял убитыми 600-700 человек, то есть почти батальон. Это без учета раненых. За два месяца попыток прорвать нашу оборону потери противника соразмерны двум чеченским войнам", - сказал он. Таким образом, по оценке Генштаба ВСУ, потери России под Бахмутом могут превышать 10 тысяч человек.

Российские войска проводят ограниченные атаки на большей части линии фронта - предположительно для того, чтобы рассредоточить силы обороняющейся стороны перед началом наступательной операции в Луганской области, говорится в очередном аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Россия, по всей видимости, завершила обучение нового состава 2-й гвардейской мотострелковой дивизии в Беларуси, начавшееся осенью 2022 года, сообщается в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. Большая часть этой дивизии теперь переброшена обратно в Россию, но "почти наверняка будет повторно задействована для операций в Украине", полагает британская разведка. Эта дивизия входит в состав 1-й гвардейской танковой армии и понесла большие потери в начале войны. "Сейчас она в основном состоит из мобилизованных, эксплуатирует старое оборудование, снятое с хранения. Боевая эффективность дивизии, вероятно, будет ограничена, несмотря на несколько недель обучения", - считают военные Великобритании.

Зеленский не желает вести переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News ответил на вопрос о возможности его личных переговоров с Владимиром Путиным. "Мне это не интересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить. Почему? Потому что у нас была встреча с ним в Нормандском формате, это было перед полномасштабным вторжением. Я видел человека, который говорил одно, а делал другое", - сказал Зеленский.

Конфискация российских авуаров

Юридическая служба Еврокомиссии сообщила странам Евросоюза, что ЕС может на законных основаниях использовать порядка 33,8 млрд из 300 млрд евро замороженных резервов российского ЦБ для восстановления Украины, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По заключению юридической службы российские активы нельзя будет экспроприировать и "в определенный момент" основную сумму активов и проценты нужно будет вернуть России.

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