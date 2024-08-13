В Германии хотят ужесточить правила для электроскутеров

Можно ли ездить на электроскутере по тротуару? Нужны ли права и шлем? Скоро в Германии вступят в силу новые правила. Вырастут штрафы. Но критикам этого мало.

Электроскутеры уже пять лет являются неотъемлемой частью уличной жизни немецких городов. Особенно в таких мегаполисах, как Берлин, их можно встретить на каждом углу - они стали надежной и недорогой альтернативой для перемещения из пункта А в пункт Б в условиях постоянных пробок. Однако до сих пор для них существовало относительно немного правил. Федеральное министерство транспорта Германии решило их дополнить и ужесточить, в связи с чем был подготовлен новый законопроект. Планируется, что изменения вступят в силу в апреле 2025 года.

Что нового будет в новом законе

В целом правила пользования электроскутерами будут практически такими же, как для велосипедистов. Например, в будущем водители скутеров, так же как сейчас велосипедисты, смогут поворачивать направо даже на красный сигнал светофора, если рядом висит указатель с зеленой стрелкой. Еще одним новым условием будет обязательное оснащение электроскутера указателями поворота - это требование будет применяться с 2027 года. До сих пор было достаточно обозначить смену направления движения рукой.

Кроме того, в представленном законопроекте содержится предложение о том, чтобы электроскутерам было разрешено движение по тротуарам и в пешеходных зонах по выделенным там для велосипедов дорожкам и, разумеется, с условием соблюдения скоростного ограничения и особого внимания к пешеходам. Сейчас на электроскутере можно ездить только по велодорожкам и велополосам, а если они отсутствуют, то по дороге для автомобилей, прижимаясь как можно правее. Также водители электроскутеров не должны будут больше соблюдать предписанную сегодня дистанцию: сегодня они должны сохранять расстояние в полтора метра при обгоне пешехода.

Сложный перекресток в центре Бонна - пешеходы, электроскутеры и велосипеды практически на одной дорожке Фото: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Что останется без изменений

Согласно требованиям законодательства, пользоваться электроскутерами разрешается с 14 лет, если, конечно, транспортное средство является собственностью молодого водителя, поскольку компании по прокату электроскутеров установили минимальный возраст пользователей - 18 лет. Для управления электроскутером не нужно проходить специальные курсы или получать права на вождение.

По-прежнему будет запрещено ездить на одном скутере вдвоем. Если одновременно перемещается группа, состоящая из нескольких скутеров, то можно ехать только один за другим. Это необходимо для того, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения. Шлем во время езды на скутере, в отличие от велосипеда, не требуется. Существуют также определенные правила парковки - электроскутеры нельзя бросать где попало, но, как и велосипеды, их можно оставлять на тротуарах. Однако нужно следить за тем, чтобы не мешать пешеходам, а также проезду мобильных средств, которыми пользуются люди с ограниченными возможностями здоровья.

Штрафы для нарушителей

Все предусмотренные законодательством штрафы содержатся в Каталоге штрафов для электроскутеров . Перечислим лишь некоторые из них.

Отсутствие исправного клаксона или освещения - 15-20 евро; езда в неположенном месте, например, по тротуару, - 20 евро, а если при этом будет создана помеха другим участникам движения или повреждено имущество - 20-30 евро; езда вдвоем на одном электроскутере, так же как и езда, не держась за руль - 10 евро.

Более серьезные штрафы предусмотрены за проезд на красный свет: от 60 до 100 евро плюс 1 пункт в реестре правонарушений Федерального ведомства по транспорту во Фленсбурге, а если к тому же будет создана опасность для других участников дорожного движения или нанесен ущерб имуществу - 100-180 евро и также 1 пункт.

Самые строгие наказания - за управление электроскутером в состоянии алкогольного опьянения и для начинающих водителей. Что касается алкоголя, то на водителей электроскутеров распространяются те же правила, что и на водителей автомобилей. Поэтому предельное допустимое содержание алкоголя в крови составляет 0,5 промилле. Кроме того, существует общий запрет на употребление алкоголя для участников дорожного движения в возрасте до 21 года и начинающих водителей во время испытательного срока.

От 0,5 промилле алкоголя в крови может быть наложен штраф в 500 евро плюс 2 пункта во Фленсбурге и запрет на управление транспортными средствами на 1 месяц. Если это нарушение произойдет во второй и третий раз - 1000-1500 евро, 2 пункта и запрет на управление на 3 месяца. Это если нарушитель будет просто пойман при контроле. Если же что-то случится, например, авария, или будет отмечена явно неадекватная езда, то штраф назначается уже от 0,3 промилле алкоголя в крови - 3 пункта плюс лишение свободы или штраф по решению суда, а также возможное лишение водительских прав. Такое же наказание предусмотрено, если в крови будет обнаружено более 1,1 промилле алкоголя.

Для начинающих водителей, у которых еще не закончился 2-летний испытательный срок, а также для водителей моложе 21 года, на управление любым транспортным средством, в том числе, электроскутером, действует правило с 0,0 промилле. За нарушение полагается штраф от 250 до 1500 евро плюс 1-3 штрафных пункта и запрет на управление от 1 до 3 месяцев, в зависимости от того, сколько раз уже происходило это нарушение. Более серьезные случаи рассматриваются в суде и грозят лишением прав, восстановить которые в Германии очень сложно и дорого.

В центре Берлина - где припарковаться, если парковок уже нет? Фото: Daniel Kalker/picture alliance

Критики называют законопроект "атакой на пешеходов"

Новые правила министерства транспорта в отношении электроскутеров - необходимый шаг к тому, чтобы сделать использование этих транспортных средств более надежным и безопасным. Пока что они подвергаются широкой критике, и в частности, со стороны немецкого автомобильного клуба ADAC и Ассоциаций пешеходов. Они обращают внимание на то, что многие проблемы так и остались не проработанными. Прежде всего речь идет о безопасности пешеходов. Так, если электроскутерам будет разрешено ездить по тротуарам, это повысит риск для передвижения людей, и особенно пожилых или с нарушениями зрения и слуха.

Как сейчас, так и в новом законопроекте не урегулирован вопрос об ответственности водителей электроскутеров в случае, если они нанесут травму пешеходу. Сегодня, чтобы получить страховые выплаты, пострадавшему нужно доказать, что столкновение произошло по вине водителя скутера, которому разрешено разгоняться до 20 км/ч. Часто пешеходы не могут предъявить необходимые в конфликтной ситуации доказательства. И новые правила не делают ситуацию проще.

Также на улицах городов предвидят парковочный хаос. Нельзя исключить также конфликт интересов с велосипедистами. Критики говорят о том, что для повышения безопасности при пользовании электроскутерами необходимо осуществление комплексных мер: улучшение инфраструктуры, более строгий контроль и четкие правила. Но пока не ясно, как нововведения проявят себя на практике и потребуются ли новому законопроекту дальнейшие корректировки.