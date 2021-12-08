Новые лица в немецкой политике и не только (фотогалерея)

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
В галерее DW - о важных фигурах в политике, спорте и общественной жизни Германии, которые ярко заявили о себе в 2021 году.
Смотрите также:
В Германии приступает к исполнению своих обязанностей новая правительственная коалиция. DW - с некоторыми примечательными и малоизвестными фактами о министрах канцлера Олафа Шольца.
Трудное начало: Олаф Шольц вынужден жить в большой тени Ангелы Меркель. Его первое появление в ЕС было бледным. Новому канцлеру ФРГ следует выступать более смело и динамично, считает Барбара Везель.
Олаф Шольц стал девятым канцлером в истории ФРГ, четвертым социал-демократом на этом посту и главой первого правительства Германии, состоящего из социал-демократов, либералов и "зеленых".