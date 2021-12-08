 Новые лица в немецкой политике и не только (фотогалерея) | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 01.01.2022

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Германия

Новые лица в немецкой политике и не только (фотогалерея)

В галерее DW - о важных фигурах в политике, спорте и общественной жизни Германии, которые ярко заявили о себе в 2021 году.

Кристиан Линднер, Олаф Шольц, Анналена Бербок, Роберт Хабек (слева направо)

Кристиан Линднер, Олаф Шольц, Анналена Бербок, Роберт Хабек (слева направо)

 

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    В свой первый финал турнира Большого шлема Александр Зверев вышел в 2020 году на Открытом чемпионате США. В 2021 году он завоевал золотую медаль в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио. Звезда тенниса родился в Гамбурге в 1997 году, происходит из русской спортивной семьи: отец Александр играл в Кубке Дэвиса, мать Ирина занимала 380-е место в мире.

  • Зое Виз

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    Ее балладу Control просмотрели на YouTube почти 55 миллионов раз. Слава пришла к 19-летней певице Зое Виз из Гамбурга в 2021 году. Она стала первой немецкой певицей, выступившей на церемонии American Music Awards, и первым немецким лицом американской рекламной кампании Apple Music. Весной 2022 года с выступлений в Англии она начнет свое первое крупное турне.

  • Луиза Нойбауэр

    Новые лица Германии: топ-10

    Луиза Нойбауэр: по примеру Греты Тунберг

    Ее считают немецкой Гретой Тунберг. Луиза Нойбауэр родилась в Гамбурге в 1996 году. С 2019 года она является одним из лидеров движения Fridays for Future в Германии. С 2016 года активистка выступает за глобальную справедливость и защиту климата. В 2020 году она подала жалобу в Конституционный суд на климатическую политику Германии и добилась успеха.

  • Маттиас Маурер

    Новые лица Германии: топ-10

    Маттиас Маурер: человек высоко летающий

    Астронавт Маттиас Маурер - двенадцатый немец, совершивший полет в космос. Родившийся в 1970 году астронавт ЕКА - материаловед по образованию. 11 ноября 2021 года он отправился на МКС. Его первый космический полет должен продлиться шесть месяцев.

  • Ханси Флик

    Новые лица Германии: топ-10

    Ханси Флик: тренер ЧМ

    В 2014 году он участвовал в победе на ЧМ в Бразилии, будучи помощником тренера бундестим Йоахима Лёва. В августе 2021 года "Ханси" Флик сам стал наставником сборной и надеется вернуть Германии титул чемпиона на первенстве в Катаре. Ранее Флик был главным тренером "Баварии" и стал первым наставником команды, выигравшим 22 из своих первых 25 соревновательных матчей.

    Автор: Астрид Пранге, Евгений Жуков


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Олаф Шольц - преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Германии (08.12.2021)
  • Социал-демократ Олаф Шольц

    Новое правительство Германии - фотогалерея

    Олаф Шольц сменил Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ

    Социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) стал преемником Ангелы Меркель (Angela Merkel). 63-летний Шольц был вице-канцлером и главой Минфина в прежнем правительстве, а до этого бургомистром Гамбурга. Имеет репутацию трезвого, прагматичного и сдержанного политика. За период пандемии его популярность в партии и политический рейтинг резко возросли.

  • Социал-демократ Вольфганг Шмидт

    Новое правительство Германии - фотогалерея

    Вольфганг Шмидт

    Вольфганг Шмидт (Wolfgang Schmidt) из СДПГ возглавил ведомство федерального канцлера. Говорят, что никто другой не знает главу правительства Олафа Шольца так хорошо, как он. Уже 20 лет уроженцы Гамбурга работают вместе. 51-летний Шмидт верил, что Шольц может стать канцлером, когда многие об этом даже не думали.

  • Роберт Хабек, партия зеленых

    Новое правительство Германии - фотогалерея

    Роберт Хабек

    52-летний Роберт Хабек (Robert Habeck) с 2018 года является сопредседателем партии "зеленых". Настоящая "звезда" партии - в 2019 году был на втором месте после Ангелы Меркель в списке политиков, которых немцы хотели бы видеть канцлером. В правительстве Шольца получил пост вице-канцлера и стал руководителем заново созданного министерства экономики и защиты климата.

  • Анналена Бербок, партия зеленых

    Новое правительство Германии - фотогалерея

    Анналена Бербок

    Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была кандидатом в канцлеры и имела неплохие шансы стать им. Достичь этой цели ей не удалось, зато Бербок стала министром иностранных дел - первой женщиной на этом посту в Германии и к тому же самой молодой главой МИД ФРГ. В кабинете Шольца Бербок считается самым решительным противником российского газопровода "Северный поток - 2".

  • Кристиан Линднер (СвДП)

    Новое правительство Германии - фотогалерея

    Кристиан Линднер

    Кристиан Линднер (Christian Lindner) получил один из важнейших постов в новом кабинете. Он возглавит министерство финансов - эта должность считается в федеральном правительстве второй по значимости после поста канцлера. 42-летний политик с 2013 года является председателем либеральной Свободной демократической партии (СвДП).

  • Министр здравоохранения Карл Лаутербах

    Новое правительство Германии - фотогалерея

    Карл Лаутербах

    Один из главных сюрпризов в новом кабинете министров - появление в нем 58-летнего Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach). Социал-демократ, врач по образованию, за время пандемии он стал одним из медийных символов борьбы с коронавирусом, выступая в десятках ток-шоу с советами и пояснениями. Многие немцы хотели видеть Лаутербаха главой Минздрава, хотя изначально его назначение не планировалось.

  • Кристине Ламбрехт, СДПГ

    Новое правительство Германии - фотогалерея

    Кристине Ламбрехт

    Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) из СДПГ в правительстве Меркель была министром юстиции. Теперь она возглавила Минобороны. 56-летней юристке досталось министерство, которое в Германии считается одним из самых непростых. При новом министре зарубежные миссии бундесвера будут подвергаться систематической оценке и иметь "стратегию выхода". Ламбрехт - третья женщина во главе Минобороны ФРГ.

  • Социал-демократ Хубертус Хайль

    Новое правительство Германии - фотогалерея

    Хубертус Хайль

    Пост министра труда сохранил за собой 49-летний социал-демократ Хубертус Хайль (Hubertus Heil). Он планировал закрепить за немецкими трудящимися право на "домашний офис" (Home Office), как в Германии называют работу на удаленке.

  • Клара Гейвиц - глава министерства строительства и жилья

    Новое правительство Германии - фотогалерея

    Клара Гейвиц

    Клара Гейвиц (Klara Geywitz) возглавила новообразованное министерство строительства и жилья. В планах правительства - строительство 400 тысяч квартир ежегодно. 45-летняя уроженка Бранденбурга много лет активно участвовала в местной и государственной политике. Она - зампредседателя регионального отделения Социал-демократической партии Германии. Канцлер Шольц видит в ней "очень большой талант".

  • Нэнси Фезер, министр внутренних дел

    Новое правительство Германии - фотогалерея

    Нэнси Фезер

    Министерство внутренних дел впервые возглавила женщина. 51-летняя адвокат Нэнси Фезер (Nancy Faeser) родом из Гессена, где была лидером регионального отделения СДПГ и главой парламентской фракции в ландтаге. Фезер хочет сосредоточиться на борьбе с правым экстремизмом и уже пообещала существенно повысить уровень оснащения полиции. Люди имеют право на безопасность в стране, заявила она.

  • Свенья Шульце, министр экономического сотрудничества и развития

    Новое правительство Германии - фотогалерея

    Свенья Шульце

    53-летняя Свенья Шульце (Svenja Schulze) из СДПГ ранее была министром окружающей среды, а теперь будет руководить министерством экономического сотрудничества и развития. "Глобальные вопросы всегда занимали мои мысли", - сказал Шульце на презентации кабинета. По ее словам, она уверенно чувствует себя на международной арене.

  • Фолькер Виссинг (СвДП)

    Новое правительство Германии - фотогалерея

    Фолькер Виссинг

    Министерский пост получил и генеральный секретарь СвДП 51-летний Фолькер Виссинг (Volker Wissing). Он стал министром транспорта и цифровой инфраструктуры. Виссинг уже знаком с работой в составе коалиции с "зелеными" и социал-демократами. В Рейнланд-Пфальце он был членом правительства с участием этих партий.

  • Марко Бушман (СвДП)

    Новое правительство Германии - фотогалерея

    Марко Бушман

    Еще один либерал, который вошел в новое правительство, - 44-летний юрист Марко Бушман (Marco Buschmann). Он занял пост министра юстиции. Бушман хорошо знает партию, участвовал в ее реформировании после того, как СвДП не прошла в бундестаг на выборах 2013 года. В последние четыре года Бушман был главой фракции СвДП в бундестаге.

  • Беттина Штарк-Ватцингер (СвДП)

    Новое правительство Германии - фотогалерея

    Беттина Штарк-Ватцингер

    Четвертый член нового правительства от СвДП - Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger), возглавившая министерство образования и науки. Последние четыре года она была депутатом бундестага. В ходе предвыборной кампании Штарк-Ватцингер уделяла много внимания теме образования, призывала к "фундаментальному изменению системы".

  • Джем Эздемир, партия зеленых

    Новое правительство Германии - фотогалерея

    Джем Эздемир

    Бывший сопредседатель партии "зеленых" Джем Эздемир (Cem Özdemir) возглавил министерство сельского хозяйства. Этому решению предшествовала ожесточенная борьба за министерские портфели среди "зеленых". Ее проиграл глава фракции "зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из левого крыла партии. Эздемир станет первым членом федерального правительства, имеющим турецкое происхождение.

  • Штеффи Лемке, партия зеленых

    Новое правительство Германии - фотогалерея

    Штеффи Лемке

    Главой министерства охраны окружающей среды, безопасности ядерных реакторов и защиты потребителей стала Штеффи Лемке (Steffi Lemke). С 2002 по 2013 год она была федеральным исполнительным секретарем партии "зеленых". По профессии Лемке - агроном и зоотехник. В бундестаге 53-летняя политик из Восточной Германии уделяла особое внимание борьбе за защиту морей от загрязнения.

  • Анне Шпигель, партия зеленых

    Новое правительство Германии - фотогалерея

    Анне Шпигель

    Еще один представитель "зеленых", Анне Шпигель (Anne Spiegel), возглавила министерство по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи. Она хорошо знакома с этой тематикой, поскольку руководила подобным министерством в Рейнланд-Пфальце. 40-летнюю Шпигель относят к представителям левого крыла "зеленых".

  • Клаудия Рот, партия зеленых

    Новое правительство Германии - фотогалерея

    Клаудия Рот

    Клаудия Рот (Claudia Roth) - новый госминистр по вопросам культуры и СМИ. 66-летняя Рот в прошлом дважды была сопредседателем партии "зеленых" и до сих пор является одним из самых известных ее представителей в стране. С 2013 года и до назначения министром она занимала пост зампредседателя бундестага. В молодости Рот была менеджером анархистской музыкальной группы "Ton Steine Scherben".

    Автор: Сергей Гуща, Марина Барановская


Контекст

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