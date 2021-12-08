Новые лица в немецкой политике и не только (фотогалерея)

Новые лица Германии: топ-10

Олаф Шольц: на смену Меркель

После перерыва в 16 лет социал-демократ снова занял пост канцлера ФРГ. Олаф Шольц, до недавнего времени работавший министром финансов в кабинете Ангелы Меркель, стал четвертым с 1949 года канцлером от СДПГ. Бывший мэр Гамбурга и юрист по образованию обещает преемственность в политике, а руки складывает порой точно так же, как и его предшественница.