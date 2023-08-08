Новые британские санкции и другие итоги 531-го дня войны

Лондон расширил санкционный список. Генштаб ВСУ сообщает о наступлении на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Поступают противоречивые сообщения о возможной высадке украинского десанта на левом берегу Днепра.

На 531-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину- во вторник, 8 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника.

Обстрелы украинских городов

Россия за сутки 105 раз обстреляла Запорожскую область и 68 раз Херсонщину, сообщают местные власти. В Запорожской области при обстрелах 24 населенных пунктов погиб 53-летний мужчина, ранена 83-летняя женщина. По словам главы областной военной администрации Юрия Малашко, поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, сельхозтехники и объектов социальной инфраструктуры.

В Херсонской области один человек погиб, еще 13 получили ранения. По данным главы ОВА Александра Прокудина, всего за сутки российская армия выпустила по региону 342 снаряда из минометов, артиллерии, танков и беспилотников, 18 из них - по Херсону.

Возросло число погибших и пострадавших при ракетном ударе по Покровску

Количество погибших в результате вчерашнего ракетного удара по Покровску выросло до семи человек, а пострадавших - до 82 человека. Среди раненых 39 гражданских лиц, в том числе двое детей 2006 и 2012 года рождения, 31 полицейский, 7 работников ГСЧС и 4 военных. В конце дня местные власти сообщили, что спасательные работы завершены.

При этом Минобороны РФ заявило, что ударом по Покровску (в сообщениях официальной Москвы этот город фигурирует под старым названием Красноармейск) накануне был "поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск "Хортица".

Взрывы на оккупированной территории

В разных местах оккупированной российскими войсками части Запорожской области прогремели взрывы, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, местные жители рассказывают "по меньшей мере о семи взрывах" возле Каменки (Бильмака) Пологовского района, а также в поселке Акимовка Мелитопольского района. "Оккупанты, похоже, очень неудачно покурили", - написал Федоров в Telegram.

Ход военных действий

В течение суток российские войска нанесли по территории Украины 3 ракетных и 47 авиационных ударов, совершив 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, произошло около 20 боевых столкновений, сообщает Генштаб ВСУ. В вечерней оперативной сводке утверждается, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

По данным украинского командования, авиация сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 российских пункта управления, 5 артиллерийских средств, склад боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Сообщения о высадке украинского десанта на левом берегу Днепра

Из российских источников поступает противоречивая информация о возможной высадке украинского десанта на левом берегу Днепра. "Глава" аннексированной части Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что высадка была безуспешной и оба катера были уничтожены при попытке причалить на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря. При этом некоторые российские провоенные Telegram-каналы сообщают, что украинскому десанту удалось закрепиться.

Журналист Bild Юлиан Рёпке (Julian Röpcke) утверждает, что знал о планах этого рейда два дня назад. "Пока это похоже на разведывательную атаку, проведенную с помощью скоростных лодок", - написал он.

Сырский прибыл в зону боевых действий

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский приехал в район боевых действий на Купянском направлении. По его словам, "все необходимые оперативные решения" принимаются вместе с командирами на местах.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в Суджанском районе на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря упал украинский дрон-камиказде. По словам главы региона, в результате падения легкие осколочные ранения руки получил ребенок. Настоятель монастыря игумен Питирим рассказал РБК, что беспилотник попал не в здание, а разбился на газоне.

Польша и Литва отправят дополнительные войска на границу с Беларусью

Минобороны Польши согласилось направить еще 1000 солдат на границу с Беларусью по запросу пограничной службы, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак. Сейчас на границе с Беларусью несут службу 2000 польских военнослужащих. Усиливать границу польские власти начали после отправки в Беларусь из России боевиков ЧВК "Вагнер".

Власти Литвы тоже решили увеличить численность погранвойск на границе с Беларусью. По словам главы Службы охраны госграницы (СОГГ) Литвы Рустамаса Любаеваса, сотрудники СОГГ готовы к любым сценариям: "Если ситуацию на границе будут нагнетать, есть возможность включить план прикрытия и в соответствии с этим планом к нам прибудет и армия, и полиция, и другие ведомства".

В Брюсселе расценили как провокацию режима Александра Лукашенко военные учения , начавшиеся 7 августа близ границ Беларуси, Польши и Литвы . "К этому моменту уже никого не удивляет, что нелегитимный режим Лукашенко участвует в любых провокациях по приказу России", - заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

ЕС не может дать Украине гарантии безопасности

При этом Стано заявил, что Евросоюз в принципе не может выступать гарантом безопасности для Украины, поскольку, в отличие от НАТО, не является оборонной организацией. "Мы не являемся организацией безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации", - пояснил он.

Военная помощь Украине

В США одобрили передачу Киеву первой партии танков Abrams, они должны прибыть в Украину к началу осени, цитирует CNN начальника отдела снабжения армии Дугласа Буша. "Теперь им нужно добраться до Европы, а затем - до Украины, вместе со всеми сопровождающими элементами. Боеприпасы, запчасти, оборудование для заправки, приспособления для ремонта. Таким образом, речь идет не только о танках, но и о полном наборе того, что к ним прилагается".

США намерены объявить о выделении Украине военной помощи на 200 млн долларов, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Это первый транш из 6,2 млрд долларов, которые стали доступны в результате бухгалтерской ошибки при подсчете стоимости военного оборудования. В мае Пентагон объявил, что завысил стоимость поставленных Киеву вооружений, а в результате пересчета появилась возможность осуществить дополнительные поставки. В новый пакет войдет оборудование для разминирования, боеприпасы для ЗРК Patriot и противотанковых комплексов Javelin, реактивные снаряды GMLRS для РСЗО HIMARS, а также другое оборудование и боеприпасы, пишет Reuters.

Санкции против России

Чтобы затруднить поставки российской армии Великобритания ввела санкции против 19 физических лиц и компаний из Ирана, Азербайджана, Турции, ОАЭ, Словакии и Швейцарии, которые она считает причастными к обходу российских санкций. Под ограничительные меры, в частности, подпали шесть предприятий в Беларуси, включая Оршанский авиаремонтный завод и "2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" в Борисове.

Под ограничения подпали также иранский производитель дронов Paravar Pars Company и структуры, входящие в Корпус стражей исламской революции.

"Сегодняшние исторические санкции еще больше сократят арсенал России и перекроют цепочку поставок, поддерживающих оборонную промышленность Путина, которая сейчас находится в затруднительном положении", - заявил министр иностранных дел королевства Джеймс Клеверли.

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