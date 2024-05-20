Новосибирца приговорили к 25 годам за план поджечь военкомат

Второй Восточный окружной военный суд Новосибирска приговорил к 25 годам лишения свободы местного жителя Илью Бабурина. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает российское государственное агентство ТАСС. Первые пять лет заключения, согласно решению суда, новосибирец будет отбывать в тюрьме. Остальные двадцать - в колонии строгого режима.

Бабурин "планировал поджог военкоматов по заданию батальона "Азов", - пишет ТАСС со ссылкой на данные следствия. Ему было предъявлено обвинение по семи статьям УК РФ, среди которых: госизмена (ст. 275), теракт (ч. 1 ст. 205), участие в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208) и другие.

Следствие утверждает, что Бабурин планировал по указанию "неустановленного лица, разделяющего нацистскую идеологию "Азова" и находящегося за пределами РФ" поджечь здание военкомата в сентябре 2022 года. Для этого он якобы нашел исполнителя и даже передал ему iPhone 10, чтобы тот снял свои действия на камеру. Кроме того, в июле 2022 Бабурин, по версии следствия, якобы поджег помещение Детской музыкальной школы в Новосибирске с помощью изготовленного им же "коктейля Молотова".

Правозащитники: На обвиняемого давили силовики

По данным правозащитной инициативы "Зона солидарности" Бабурин дал признательные показания под давлением силовиков и заключил сделку со следствием, однако позже отказался от нее. Из-за этого на него продолжили давить в СИЗО. Там его помещали в "психоизолятор" и избивали конвоиры на пути к следователю. В своем последнем слове мужчина назвал судебное разбирательство по делу "абсурдом".

Поджоги военкоматов в РФ после начала войны в Украине

С начала войны России против Украины в РФ регулярно совершаются поджоги зданий военных комиссариатов. По данным МВД России от января 2024 года, с начала войны было зарегистрировано 220 случаев поджогов военкоматов "и других объектов органов власти". В министерстве добавили, что 85 процентов случаев уже раскрыты.