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Новороссийск атаковали морские дроны

Кирилл Шестаков
5 сентября 2024 г.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил об отражении атаки надводных беспилотников. В море были слышны звуки стрельбы.

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Момент атаки российского десантного корабля "Оленегорский горняк" украинским надводным дроном в августе 2023 года.
Момент атаки российского десантного корабля "Оленегорский горняк" украинским надводным дроном в августе 2023 года. Фото: REUTERS

ГородНовороссийск в Краснодарском крае в ночь на четверг, 5 сентября, подвергся атаке морских надводных дронов. "Идёт отражение атаки безэкипажных катеров. Особое внимание жителям первой береговой линии - не выходить на улицу!" - сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

По его словам, на 7-километровом участке городской набережной от улицы Исаева до Мысхако закрыты пляжи и ограничено движение транспорта. В море слышатся звуки стрельбы, передает Telegram-канал "Осторожно, новости", публикуя видеозаписи местных жителей.

Атаки морских дронов Украины

С начала полномасштабной российской агрессии Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли уничтожить около 40 процентов тоннажа Черноморского флота РФ, подсчитал американский Центр стратегических и международных исследований. В частности, в феврале 2024 года у побережья аннексированного Крыма украинские дроны потопили большой десантный корабль "Цезарь Куников", а в марте - патрульный корабль "Сергей Котов".

В августе 2023 года морские дроны атаковали военную базу в Новороссийске, серьезно повредив большой десантный корабль "Оленегорский горняк". 

 

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