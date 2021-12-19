 Новогодняя сказка о том, как царь Вован историю России переписывает – ″Заповедник″, выпуск 198, 26.12.21 | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 26.12.2021

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Сатирическое шоу "Заповедник"

Новогодняя сказка о том, как царь Вован историю России переписывает – "Заповедник", выпуск 198, 26.12.21

На раскачку есть у нас лишь пять минут!
Через пять минут куранты дно пробьют!
А пока мы строчек лишних
Щас в историю допишем…
Тут делов как раз на пять минут!

Владимир Путин заполняет белые страницы истории России, а Шойгу, Лавров, Матвиенко и Володин ему в этом помогают. Смотрите в 198-м выпуске "Заповедника"!

Смотреть видео 11:38

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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