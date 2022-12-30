Новогодние концерты из Вены и Берлина: где можно посмотреть

Зрителей и слушателей новогоднего концерта Венского филармонического оркестра ожидает сразу несколько премьер. Гости и телезрители впервые услышат девочек-хористок. Их выступление станет "невероятно важным" сигналом, подчеркивает руководитель Венского филармонического оркестра Даниэль Фрошауэр. Женское отделение Венского хора мальчиков было основано лишь в 2004 году. В то же время хор мальчиков в 2023-м отметит 525 лет с момента появления.

Юные хористки "очень воодушевлены" и с нетерпением ожидают выступления, которое будет транслироваться более чем в 90 странах, отметила пресс-секретарь хора мальчиков Тина Бреквольдт. Дети исполнят одну из полек Йозефа Штрауса.

Младшие братья "Короля вальсов"

Кроме того, на этот раз программа состоит почти исключительно из произведений Йозефа и Эдуарда Штраусов, младших братьев Иоганна Штрауса, прозванного "Королем вальсов". Некоторых из их пьес еще не исполнялись в австрийской столице в рамках новогоднего концерта.

1 января за дирижерский пульт встанет австриец Франц Вельзер-Мёст. Он уже дирижировал на новогодних концертах в 2011 и 2013 годах. В среднесрочной перспективе возможно и появление женщины за пультом, отмечает руководитель оркестра. "Мы не динозавры, которые хотят в какой-то момент вымереть", - заявил Фрошауэр. По его словам, оркестр работал с прекрасными дирижерами-женщинами, например с немкой Йоаной Мальвиц (Joana Mallwitz), на трех последних Зальцбургских фестивалях.

Йоана Мальвиц на Зальцбургском фестивале в 2020 году Фото: BARBARA GINDL/APA/picture alliance

Однако дирижера приглашают встать за пульт на новогоднем концерте лишь после 10 лет сотрудничества - как минимум. Ведь это выступление является большим испытанием как для музыкантов, так и для дирижера, объясняет руководитель оркестра.

За пультом - мастера со всей планеты

В силу мировой популярности венского новогоднего концерта у слушателя может возникнуть ощущение, что коллектив работает с произведениями семейства Штраусов со времен Иоганна Штрауса-отца - то есть с момента своего основания в 1842 году. На самом деле оркестр долгое время игнорировал эту самую что ни на есть венскую музыку, судя по всему, считая, что исполнение композиций, которые относились к легким и развлекательным, плохо скажутся на его репутации.

Первый новогодний концерт Венского филармонического оркестра пришелся на самый мрачный период в истории Австрии и самого коллектива - он состоялся 31 декабря 1939 года.

В течение 40 лет концертами руководили австрийские дирижеры. В дальнейшем за пультом стояли дирижеры из Аргентины, Венесуэлы, Германии, Индии, Италии, Латвии, Франции, США и Японии.

Узнать о том, на каком сайте или телеканале будет доступна трансляция знаменитого венского концерта 1 января 2023 года, можно на сайте medici.tv .

В Италию - с главным немецким оркестром

А Берлинский филармонический оркестр под управлением Кирилла Петренко в новогодний вечер перенесет слушателей в Италию. На концерте прозвучат арии Джузеппе Верди и Пьетро Масканьи в исполнении немецкого оперного певца Йонаса Кауфмана (Jonas Kaufmann).

Йонас Кауфман Фото: Georg Hochmuth/APA/dpa/picture alliance

Признанный тенор уже работал с Петренко, исполняя партии Отелло и Тристана в Баварской государственной опере. С 2003 года Кауфман несколько раз выступал в качестве гостя Берлинского филармонического оркестра под управлением сэра Саймона Рэттла, в том числе в роли Дона Хозе в исполнении оперы "Кармен" Жоржа Бизе.

Кроме того, главный немецкий оркестр исполнит "Итальянское каприччио" Петра Чайковского, отрывок из первой оркестровой сюиты Сергея Прокофьева на музыку для балета "Ромео и Джульетта", а также фрагменты музыки Нино Рота из драмы "Дорога" Федерико Феллини.

Вечером 31 декабря концерт Берлинского филармонического оркестра можно будет посмотреть и послушать в одном из 275 кинотеатров в Германии, Австрии и Швейцарии, а также на сайте оркестра .

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