Новогоднее отключение: ждать ли блокировку YouTube в РБ

В ночь на 1 января в Беларуси частично перекрыли YouTube. Что это было, и могут ли отключить видеохостинг полностью?

YouTube не загружался около 20 минут примерно у половины пользователей, так оценивают эксперты ситуацию в Беларуси в новогоднюю ночь-2024.

Боролись ли с новогодним поздравлением Светланы Тихановской, тестировали новые технологии или мстили "Киберпартизанам" за атаку на госагентство БелТА? Ждать ли отключений в дальнейшем? И как обычным белорусам законно их обойти? DW выяснила у экспертов по цифровым свободам и "Киберпартизан".

Трафик с YouTube уменьшили примерно вдвое

YouTube отключили не у всех. "Мы полагаем, что это было не отключение, а ограничение трафика с него, падение было на 40-45%. То есть у пользователей не было надписи, что YouTube заблокирован, просто не грузился контент и сервисы. Примерно в 20-минутный интервал", - говорит Николай Кванталиани, эксперт по цифровой безопасности, сооснователь Digital Skills Coalition Belarus.

В правозащитной организации Human Constanta проанализировали отчет YouTube о доступности сервисов в разных странах (Transparency Report).

"Судя по графикам за несколько лет, еще в новогоднюю ночь на 2020 год белорусы не особенно заходили в полночь на YouTube, а с 2020 и дальше - появился всплеск просмотров в это время. И в ночь на 2024 год этот всплеск тоже есть, идет волна, а потом резко "проваливается", как будто сервис частично отключен. При этом в графике поисковых трендов Google ближе к полуночи - рост запросов фамилии Тихановская", - говорит эксперт по цифровым свободам организации Human Constanta.

Ради Тихановской, телевизора или "Киберпартизан"?

Сервис "лег" в момент, когда должны были состояться два новогодних обращения - Александра Лукашенкои Светланы Тихановской.

Неполадки с YouTube начались около полуночи, когда часть зрителей ждала обращения Тихановской Фото: Aleksander Kalka/Zuma/IMAGO

"С одной стороны, это может быть связано с общественно-политическими процессами, чтобы не смотрели поздравление Тихановской. С другой стороны, это может быть технический сбой, хотя маловероятно. Можно предположить, если у человека YouTube не работает, он включает телевизор. То есть вполне рабочая версия, что это запланированный инструмент: отключить YouTube, чтобы люди пошли смотреть что-то другое - например, государственные телеканалы. Достаточно логично", - считает Николай Кванталиани.

Одна версий причин блокировки - месть за атаку "Киберпартизан"на государственное информагентство БелТА 31 декабря, из-за чего его сайт перестал работать. "Сомневаемся, что это связано. Такие мероприятия (блокировка YouTube. - Ред.) заранее планируются, а не в последнюю минуту", - прокомментировали DW "Киберпартизаны".

Блокировка на 20 минут была незаконной?

Заблокировать в Беларуси можно любой сайт, но и такое краткосрочное отключение надо готовить, причем есть свои особенности.

Есть несколько вариантов блокировки. "Первый: руками выключить YouTube на 20 минут на самых крупных провайдерах. Ведь трафик не в ноль упал, просто сильно просел. Второй вариант: весь международный трафик заходит через две "точки" - Национальный центр обмена трафиком (НЦОТ) и "Белтелеком" - можно его в этих "точках" ограничить. Особенно если задача не на 100% заблокировать, а подпортить жизнь, например, жителям Минска в новогоднюю ночь", - говорит представитель Human Constanta.

Николай Кванталиани напоминает, что "командный центр" обеих организаций - это Оперативно-аналитический центр при Лукашенко.

По мнению эксперта правозащитной организации, блокировка была сделана в обход закона: "YouTube не внесен в реестр сайтов, которым руководствуются провайдеры при полной блокировке. Скорее всего, это какие-то неформальные процедуры, звонки, письма. А учетом того, что Белтелеком и НЦОТ это, по сути, государство, там есть нужные люди".

YouTube - составляющая цифровой экономики

"Подобные блокировки можно делать с разными сайтами под разные поводы. И к этому пользователям нужно быть готовыми", - считает эксперт Human Constanta и вспоминает шатдаун 2020 года, когда после выборов выключили на три дня интернет.

Этот тип блокировки достаточно просто обойти с помощью VPN. "Мы недавно проводили исследование: менее 50% белорусов в Беларуси пользуются VPN. И в новогоднюю ночь, даже если люди хотели посмотреть альтернативный контент, они не будут разбираться, где его взять", - говорит Николай Кванталиани.

"Поэтому совет: у белоруса должна быть долларовая заначка и VPN", - шутит эксперт Human Constanta.

YouTube - серьезная составляющая цифровой экономики. В такое горячее время, как новогодняя ночь, остановились просмотры, рекламный трафик. Оценить потери сложно. Эксперт Human Constanta привел расчеты инструмента NetBlocks Cost of Shutdown Tool (COST), он оценивает последствия сбоев или ограничений в работе интернета. по его данным, отключение на час обойдется в 40 тысяч долларов, то есть 20 минут - около 13 тысяч. "Не так дорого для подобного", - иронизирует эксперт.

Блокировка YouTube может повлиять на работу других сервисов Google Фото: Nicolas Economou/picture alliance

"Минусы блокировок в том, что есть много недовольных пользователей и финансовые потери с точки зрения бизнеса, - говорит Николай Кванталиани. - Хотя в Беларуси не такой большой рынок... А государству недовольство бизнеса в какой-то момент может быть безразлично".

Шансы на полное отключение YouTube

Сложно представить себе, что YouTube заблокируют полностью, считает эксперт Human Constanta: "Заблокировать отдельные видео нельзя, только весь сайт, с YouTube-каналами "Беларусь 1", ОНТ (госТВ - Ред.) и прочими. При этом доля политического трафика в YouTube минимальна по сравнению с развлекательным, рекламным. Если нужно подпортить людям праздники, можно на 20 минут YouTube выключить. Смысла делать это на долгий срок нет. Хотя в ситуации политического кризиса возможно все".

"В Беларуси, как и в России, YouTube используется и как инструмент пропаганды. Зачем блокировать инструмент, если независимая информация криминализована, людей сажают и штрафуют за лайки и репосты", - напоминает Кванталиани.

"Киберпартизаны" в долгосрочной блокировке YouTube тоже сомневаются: "Если его решат заблокировать, думаем, что Google может решить, что это нарушает работу других его сервисов. И тогда "андроиды" (операционная система Android для смартфонов, планшетов, часов, ноутбуков, телевизоров и других устройств. - Ред.) станут в Беларуси практически кирпичами. Это большой риск. Конечно, Google этого сразу не сделает, но непублично может проговорить. То есть в теории можно заблокировать, но надо ли? Учитывая, что и пропаганда пользуется YouTube, а достойных альтернатив нет".

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