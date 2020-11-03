 Нового главу партии Меркель изберут на онлайн-съезде в январе | Новости из Германии о Германии | DW | 14.12.2020

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Германия

Нового главу партии Меркель изберут на онлайн-съезде в январе

Съезд Христианско-демократического союза, на котором определится имя нового председателя партии, пройдет 16 января 2021 года в цифровом формате.

Канцлер Германии Ангела Меркель на фоне логотипа партии Христианско-демократический союз (ХДС)

С февраля 2020 года вопрос о новом руководстве партии ХДС оставался открытым

Новый председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) будет избран 16 января 2021 года на  съезде ХДС, который пройдет в цифровом формате. Об этом сообщило руководство партии в понедельник, 14 декабря.

Вопрос о том, кто возглавит партию, членом которой является и канцлер ФРГ Ангела Меркель(Angela Merkel), встал после того, как нынешний председатель ХДС, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), 10 февраля 2020 года объявила о намерении отказаться от него. С тех пор руководство христианских демократов из-за пандемии коронавируса почти год не могло определиться с датой проведения выборного съезда.

Сейчас на должность председателя христианских демократов претендуют бывший глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц (Friedrich Merz), премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) и председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen).

Онлайн-съезд и голосование по почте

В октябре 2018 года Меркель, являвшаяся тогда председателем ХДС, объявила о решении уйти с поста главы партии. Ее преемницей стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в феврале 2020-го сообщила, что откажется от этой должности не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры.

Намеченный на декабрь 2020 года съезд ХДС, на котором должно было определиться имя нового главы партии, был перенесен на январь из-за пандемии COVID-19. По информации агентства dpa, после проведения онлайн-съезда 16 января 2021 года члены ХДС смогут проголосовать за своего кандидата по почте.

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