Новое правительство Италии приведено к присяге

Новое правительство Италии во главе с лидером правой партии "Братья Италии" Джорджей Мелони в субботу, 22 октября, приведено к присяге.

Торжественная церемония в присутствии президента Серджо Маттареллы прошла в президентском Квиринальском дворце. Мелони стала первой женщиной на посту премьер-министра в истории Италии.

Ее кабинет состоит из представителей входящих в правящую правую коалицию партий "Братья Италии", "Лига Севера" и "Вперед, Италия", которые одержали победу на прошедших 25 сентября парламентских выборах.

Первое заседание нового кабинета состоится в воскресенье, 23 октября, после церемонии передачи полномочий от экс-премьера Марио Драги.

Лидеры ЕС и США поздравили нового премьера

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) поздравила Мелони с приведением к присяге. "Поздравляем Джорджу Мелони с назначением премьер-министром Италии - первой женщиной на этом посту. Я рассчитываю и надеюсь на конструктивное сотрудничество с новым правительством в решении задач, с которыми мы сталкиваемся вместе", - написала фон дер Ляйен.

"Европа сталкивается с огромными проблемами. Мы помогаем нашим гражданам и поддерживаем Украину, оставаясь едиными и решительными. Европе нужна Италия. Вместе мы преодолеем все трудности. Хорошей работы", - подчеркнула председатель Европарламента Роберта Метсола.

Президент США Джозеф Байден в своем поздравлении назвал Италию "жизненно важным союзником и партнером по НАТО". "Наши страны вместе решают общие глобальные вызовы. Как и лидеры G7, я с нетерпением жду продолжения нашей поддержки Украины, привлечения России к ответственности за ее агрессию, обеспечения соблюдения прав человека и демократических ценностей и обеспечения устойчивого экономического роста", - говорится в заявлении Байдена.

С поздравление выступил и президент Украины Владимир Зеленский. "Приветствую Джорджу Мелони - первую женщину в должности премьер-министра Италии. Желаю новому правительству успешно ответить на все нынешние вызовы. Рассчитываю на продолжение плодотворного сотрудничества в обеспечении мира и благосостояния в Украине, Италии и мире", - написал глава украинского государства.

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