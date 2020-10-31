Как выглядит новый правительственный терминал в аэропорту Берлина (фото)

Берлин • В прошлую субботу, 31 октября, в Германии официально открылся новый столичный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER), о чем мы, конечно же, сообщали. Из-за пандемии коронавирусной инфекции рейсов сейчас здесь обслуживается немного. Касается это не только основного комплекса, но и нового правительственного терминала - так сказать официальных воздушных ворот Федеративной Республики.

В ближайшее время из-за пандемии здесь вряд ли будут часто расстилать красные дорожки для приема иностранных лидеров и делегаций, поэтому мы решили не ждать этих официальных поводов и показать уже сейчас, как он выглядит.

Члены немецкого правительства для своих рабочих поездок этим терминалом в Шёнефельде уже пользуются. Открылся он на несколько дней раньше всего BER - 22 октября, а готов был вообще два года назад, но не вводился в эксплуатацию из-за задержек и проблем, возникших при строительстве всего нового столичного аэропорта.

Случайный пассажир

Первым официальным пассажиром здесь по воле случая оказалась министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер (Julia Klöckner). Планировалось, что она станет одним из последних пассажиров правительственного терминала в берлинском аэропорту Тегель перед закрытием, но задержалась на конференции аграрных министров ЕС в Люксембурге, поэтому приземлилась в Шёнефельде, так сказать, вне плана.

Таким образом Юлия Клёкнер вошла в историю нового аэропорта, опередив церемонию с участием представителей министерства обороны ФРГ, специальный авиаотряд которого обслуживает этот комплекс и правительственные рейсы.

Официальную фотографию первого VIP-гостя пришлось делать сотруднику министерства сельского хозяйства, так как журналисты утром в этот момент на месте еще отсутствовали.

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