Новая волна коронавируса в Украине: цифры стремительно растут

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В Украине от ковида за сутки умерли 614 человек, зарегистрировано более 23 000 новых случаев инфицирования. Это максимальные показатели за всю эпидемию, которые фиксируются второй день подряд.
После начала пандемии COVID-19 началась активная разработка вакцин против коронавируса SARS-CoV-2. Как проходит иммунизация населения и почему это важно - в досье DW.
Карантин при въезде в Германию из зон высокого риска заражения SARS-CoV-2 не коснется привитых одобренной в ЕС вакциной от COVID-19. Российский "Спутник V" - не в их числе, напомнили в Минздраве ФРГ.
Лукашенко заявил, что "западных" вакцин от коронавируса в Беларуси не будет. Белорусы, не желающие прививаться "Спутником" и китайской Vero Cell, едут на вакцинацию в другие страны.
57 процентов опрошенных институтом Infratest dimap согласны с необходимостью обязательной вакцинации от COVID-19 в ФРГ, треть выступают против. Около половины поддерживают действующие меры борьбы с пандемией.
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