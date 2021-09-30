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Новая волна коронавируса в Украине: цифры стремительно растут

В Украине от ковида за сутки умерли 614 человек, зарегистрировано более 23 000 новых случаев инфицирования. Это максимальные показатели за всю эпидемию, которые фиксируются второй день подряд.