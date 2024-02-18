"Новая": Тело Навального в морге окружной больницы Салехарда

Тело оппозиционного политика Алексея Навального, скончавшегося 16 февраля в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп, находится в морге окружной клинической больницы Салехарда. Об этом утром в воскресенье, 18 февраля, сообщила "Новая газета. Европа" со ссылкой на источники.

"Тело Навального сперва повезли в Лабытнанги, но вечером 16 февраля доставили в салехардскую окружную больницу на улице Мира", - приводит издание слова своего собеседника. По данным СМИ, по состоянию на 17 февраля вскрытие проведено не было.

В то же время, как отмечает "Новая газета. Европа" со ссылкой на сотрудника скорой, на теле Навального были обнаружены "синяки, полученные им при жизни", "но не от побоев, а в результате иных действий".

17 февраля онлайн-издание "Медиазона" написало, что главный внештатный специалист по патологической анатомии Департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа и заведующий патологоанатомическим отделением салехардской окружной больницы Сергей Ивченко отказался сообщить, где находится тело Алексея Навального. На вопрос корреспондентки издания, Ивченко положил трубку.

Кира Ярмыш о том, как родные разыскивают тело Навального

Вечером 17 февраля пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, комментируя в беседе с DW происходящее в Салехарде, заявила: "Мы не понимаем, где находится тело Алексея Навального. Его не выдают семье. Более того, никто не говорит вообще, физически где оно находится".

"Сегодня утром сотрудники колонии сказали адвокату и матери, что тело увезли следователи из Следственного комитета в Салехард и там с ним якобы проводятся какие-то исследования, - продолжила Ярмыш. - Они сказали, что тело находится в салехардском морге, туда можно приехать, он открыт. Но, когда они туда приехали, во-первых, оказалось, что морг закрыт, а во-вторых, оказалось, что там есть только номер телефона, по которому можно позвонить. Они позвонили, и им сказали, что они седьмые за сегодняшний день, кто звонит и спрашивает про тела Навального, но в морге тела нет. После этого они отправились в СК. В СК сначала сказали, что проверка, которую они проводили с телом, закончена и никакого криминала не обнаружено. Что как будто бы говорило о том, что скоро тело они готовы выдать. Но буквально через час они сказали: нет, проверка продолжается, требуется провести еще какие-то гистологические исследования и результат этой проверки будет дан в течение недели".

"Очевидно, что они врут в каждом своем слове, - уверена Ярмыш. - Они намеренно сообщают неправильную информацию из раза в раз для того, чтобы мы тратили время, чтобы путать следы. Для того чтобы опять же заметать следы. Потому что мы помним, что происходило в Омске. Они явно пытаются повторить то же самое. В прошлый раз они не выдавали Алексея Навального, не позволяли семье увезти его в Германию именно для того, чтобы скрыть следы. Они надеялись, что таким образом все последствия "Новичка" в его теле будут растворяться и не будут заметны при анализах".

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