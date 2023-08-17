Новая военная помощь Запада и иные события 540-го дня войны

ФРГ поставила Киеву две пусковые установки ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS. "Азов" вернулся на фронт. Лукашенко признал факт вторжения ВС РФ в Украину с территории Беларуси.

На 540-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 17 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Ход боевых действий

За прошедшие сутки Россия нанесла 4 ракетных и 37 авиационных ударов по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины, следует из вечерней сводки Генштаба ВСУ . Кроме того, ВС РФ 27 раз обстреляли украинские цели из ракетных систем залпового огня. Как говорится в сводке, в результате этих атак были погибшие и раненые среди мирного населения, также были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки 17 августа произошло 24 боевых столкновения, указывают в Генштабе ВСУ. По его данным, ВСУ продолжают наступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях, закрепляя там свои позиции.

Воздушные силы ВСУ за сутки нанесли 7 авиаударов по районам концентрации войск, вооружений и военной техники противника и два авиаудара по системам ПВО РФ, говорится в сводке. "Также украинские защитники перехватили 2 ударных вертолета Ка-52 ("Аллигатор". - Ред.) противника", - отмечается в документе.

По сведениям Генштаба ВСУ, за сутки 17 августа украинские ракетные и артиллерийские войска нанесли 4 авиаудара по артиллерийским установкам противника на огневых позициях, 2 авиаудара - по пунктам снабжения боеприпасами и 1 - по станции радиоэлектронной борьбы.

Между тем Минобороны РФ утверждает в вечерней сводке , что ВС РФ ведут успешные наступательные действия и отражают атаки противника на Донецком, Купянском, Лиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях. В документе также говорится, что за сутки российскими военными было уничтожено большое количество военной техники и личного состава противника.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых обстрелах и атаках дронами населенных пунктов региона. В нескольких населенных пунктах были повреждены дома и хозяйственные постройки, однако никто из жителей не пострадал.

"Азов" возобновил выполнение задач на фронте

Бригада спецназначения "Азов" восстановлена и "приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества", к северо-западу от Лисичанска в Луганской области, сообщил представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович.

На сегодняшний день военные "Азова" "удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери в живой силе и технике", в частности, 15 августа артиллеристы бригады в районе лесничества уничтожили минометный расчет и инженерную машину ВС РФ, заявил Уршалович.

Военная помощь Украине

Германия осуществила новую поставку вооружений Украине. В нее вошли, кроме прочего, две пусковые установки ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS, десять радиолокационных станций наземного наблюдения типа Ground Observer 12 для контрабатарейной борьбы и более 4000 дымовых боеприпасов калибра 155 мм. Обновленный список вооружений, предоставленных ФРГ Украине с начала российского вторжения, был обнародован на сайте федерального правительства Германии. Как отмечается там же, общая сумма военной помощи Берлина Украине составит в 2023 году 5,4 млрд евро.

О новой помощи подвергшейся российскому нападению страны сообщает и Стокгольм. Парламент Швеции (риксдаг) одобрил безвозмездную передачу Украине дополнительной оборонной техники на сумму в 3,25 млрд крон (в пересчете: 274 млн евро), говорится на сайте риксдага. В сообщении уточняется, что речь идет о запчастях для военной техники, боеприпасах и их компонентах, оборудовании для разминирования и транспортных средствах.

"Парламент также принял решение разрешить правительству продать США ограниченное количество ракет класса "воздух-воздух" типа Rb 99 (AMRAAM). США запустили программу выкупа старых моделей AMRAAM в обмен на приобретение теми же странами новых ракет. Цель программы - передать выкупленные ракеты Украине для быстрого усиления системы ПВО", - указано далее в сообщении.

В свою очередь министр обороны Чехии Яна Чернохова дала понять, что ее страна намерена передать ВСУ списанные боевые вертолеты Ми-24, когда на вооружение будут приняты американские вертолеты UH-1Y Venom и AH-1Z Viper.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что Киев обязался не применять оружие, поставляемое западными союзниками, для ударов по территории России. "Если наши партнеры попросят нас дать гарантию, что то или иное оружие будет применяться только на территории Украины, мы дадим такую гарантию и будем ее соблюдать", - сказал Кулеба в интервью агентству AFP. По словам министра, Киев уже несколько раз давал такие гарантии и придерживался их.

Со своей стороны официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина не получит истребители F-16 в ближайшие месяцы. "Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой", - сказал он в эфире национального телемарафона. В то же время вопрос обучения украинских летчиков работе с этими боевыми машинами "сдвинулся с места", подчеркнул Игнат.

Болгария присоединилась к декларации G7 по Украине

Болгария присоединилась к принятой в июле в Вильнюсе декларации стран "большой семерки" о поддержке Украины в сфере безопасности и экономики, сообщил в Twitter глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Такой шаг Болгарии усиливает нашу общую безопасность в регионе и способствует дальнейшему развитию украинско-болгарского сотрудничества", - написал он.

В тот же день о том, что и они присоединяются к этой декладарации, сообщили страны Балтии.

Лукашенко признал факт вторжения ВС РФ в Украину с территории Беларуси

Часть российской армии вторглась в Украину с территории Беларуси, следует из заявлений правителя страны Александра Лукашенко в интервью пророссийской журналистке из Украины Диане Панченко. 17 августа оно было опубликовано на официальном сайте президента Беларуси. В феврале 2022 года подразделения армии РФ пересекли украинскую границу и с территории Беларуси, в частности, "в районе Чернобыльского региона", сообщил Лукашенко в ходе беседы.

Он добавил, что Беларусь "всегда будет помогать России", а "Минск не вступит в военные действия в Украине, если украинцы не пересекут границу" Беларуси. Сообщения, что Кремль якобы склоняет Минск к участию в войне, Лукашенко назвал "полной глупостью".

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