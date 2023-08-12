Новая атака на Крымский мост и другие итоги 535-го дня войны

Минобороны РФ обвинило Украину в попытке атаковать Крымский мост. В результате российского удара по Орехову один человек погиб, 12 ранены.

На 535-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 12 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Российские власти заявили о попытке ракетной атаки на Крымский мост

Министерство обороны России заявило, что днем 12 августа Украина пыталась атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Силы противовоздушной обороны перехватили ракету в воздухе, разрушений и жертв нет, указали в российском ведомстве.

В свою очередь, "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов написал в Telegram-канале, что силы ПВО сбили две ракеты в районе Керченского пролива, Крымский мост не поврежден. Движение на мосту было временно остановлено.

Через несколько часов после этих заявлений и Минобороны, и Аксенов написали о второй попытке за день атаковать Крымский мост.

В ночь на 12 августа аннексированный Крым подвергся атаке 20 беспилотных летательных аппаратов, заявило Минобороны РФ. "14 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении. Пострадавших и разрушений нет, утверждает ведомство.

В Дзержинском районе Калужской области РФ ночью сработали средства ПВО, был сбит беспилотник, сообщил в Telegram губернатор региона Владислав Шапша. По его данным, "последствий для людей и инфраструктуры нет".

Бомбовый удар по Орехову: один погибший, 12 раненых

Один человек погиб и 12 получили ранения в результате удара российской управляемой авиабомбой по городу Орехов в Запорожской области, сообщил утром министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram-канале. По его словам, некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии. Погибший - 31-летний капитан полиции.

Ночью Россия атаковала Украину с юго-восточного направления пятью ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131, написала пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram. Три дрона были уничтожены силами ПВО, в пределах Запорожской области, говорится в посте.

Британская разведка: РФ перебрасывает ВДВ в Запорожье

Россия, вероятно, передислоцировала подразделения воздушно-десантных войск из Херсонской области под Орехов в Запорожской области, где идут тяжелые бои, пишет Минобороны Великобритании в ежедневной сводке. Ее авторы напоминают, что 58-я общевойсковая армия (58 ОА) ведет боевые действия против украинских войск с 4 июня 2023 года. "11 июля 2023 года командующий 58 ОA был уволен, вероятно, отчасти из-за того, что он настаивал на необходимости облегчения положения части его сил", - указывает также британская разведка.

Вечером 12 июля бывший командующий 58-й армией, депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал обращение командующего 58-й армией, генерал-майора Ивана Попова, в котором тот заявил, что у него "возникла сложная ситуация со старшим командным составом, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и сказать то, что хотели услышать, либо назвать вещи своими именами".

"По имеющимся данным, 70-й и 71-й мотострелковые полки столкнулись с особенно сильным истощением личного состава в тяжелых боях на передовой, - говорится далее в сводке Минобороны Великобритании. - Существует реальная возможность, что прибытие ВДВ позволит, наконец, вывести части этих полков на отдых и восстановление". При этом авторы предполагают, что передислокация, скорее всего, приведет к ослаблению российской обороны у восточного берега Днепра, где она все чаще подвергается атакам десантников ВСУ.

Греция поддержала гарантии безопасности для Украины

Греция присоединилась к Совместной декларации стран "Группы семи" (G7) в поддержку Украины и стала 14-й страной, поддержавшей гарантии безопасности для Украины, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Благодарен Греции за присоединение к декларации G7 о поддержке Украины. Греция стала 14-й страной, которая поддержала гарантии безопасности для Украины. Спасибо премьер-министру Кириакосу Мицотакису за преданность украинско-греческому партнерству. Работаем вместе на пути Украины к НАТО", - говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале.

Помимо Греции, по словам украинского лидера, к декларации присоединились Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

Кулеба: Осенью Украину ждет очень "трудный политический сезон"

Осенью Украину ждет очень "трудный политический сезон", заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпьяку. По словам Кулебы, в разных странах мира все громче раздаются голоса о необходимости переговоров для окончания войны. "Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", - заявил Кулеба.

Кроме того, он считает, что предстоит большое количество тяжелых международных саммитов, на которых украинской стороне нужно "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

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