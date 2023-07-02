Новая атака БПЛА на Киев и иные события 494-го дня войны

Украинская столица впервые за 12 суток попала под атаку БПЛА. Президент Украины провел переговоры в Одесской области с командованием ВМС. На Бердянском и Мелитопольском направлениях идут тяжелые бои.

На 494-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 2 июля, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

Новая атака беспилотников на Киев

Россия ночью совершила первую за последние 12 дней атаку на Киев с использованием иранских беспилотных летательных аппаратов, сообщил руководитель городской военной администрации Сергей Попко. По территории Украины были запущены восемь ударных беспилотников "Шахед-136/131" и три крылатые ракеты "Калибр", уточнило позднее командование Воздушных сил ВСУ. По их данным, пуски дронов осуществлялись с юго-восточного направления, а "Калибров" - из акватории Черного моря. Все 11 воздушных целей были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны, указали в ВСУ.

Между тем в Киевской области в результате падения обломков беспилотников в двух районах повреждены три частных дома, сообщил глава региональной военной администрации Руслан Кравченко. В одном из домов вспыхнул пожар, позднее его потушили, добавил представитель властей. Кроме того, житель одного из домов получил ранение ноги, указал Кравченко.

Продвижение ВСУ и сил РФ на разных направлениях

Фото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

Вооруженные силы Украины с тяжелыми боями продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. В то же время, по ее словам, российские войска наступают на Авдеевском, Лиманском, Марьинском и Сватовском направлениях, где также идут ожесточенные бои. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый пообещал предоставить подробные данные об освобожденных территориях на Бахмутском направлении "после детального анализа" и проверки.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее назвал двумя главными проблемами для контрнаступления ВСУ превосходство России в воздухе и минные поля.

Президент Украины в Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Одесскую область. В регионе глава государства встретился с командующим Военно-морскими силами страны Алексеем Неижпапой. Они обсудили оперативную обстановку в Черном море, оборонные возможности ВМС, а также стратегию их развития на время войны и в послевоенный период. Кроме того, глава государства и командование ВМС не обошли стороной результаты и перспективы программы "морских дронов" и ракет, которые производит Украина.

Дополнительные силы полиции на границе Польши и Беларуси

Польша перебрасывает антитеррористическое подразделение полиции на свою восточную границу в связи с планируемой передислокацией в Беларусь боевиков ЧВК "Вагнер". К 5000 пограничникам и 2000 военнослужащим, которые уже охраняют границу с Беларусью, присоединятся еще 500 человек, объяснил польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский.

Ранее о скором усилении границы сообщал вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. Присутствие "Группы Вагнера" в Беларуси является "опасным для Украины элементом и потенциально опасным для Литвы и Польши", а также "может означать новую фазу гибридной войны, которая будет намного сложнее", заявил он.

Между тем связанный с ЧВК "Вагнер" Telegram-канал объявил о приостановке вербовки наемников в России. Работа региональных вербовочных пунктов остановлена на месяц "в связи с временным неучастием" ЧВК в войне в Украине и "переездом" в Беларусь, следует из сообщения.

Спор Германии и Польши о ремонте танков Leopard

ФРГ и Польша не могут договориться об обслуживании переданных Украине танков Leopard на польской территории, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По данным издания, контракт между польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall до сих пор не заключен. Одна из причин - разница в оценке стоимости работ, отмечает издание.

PGZ хочет взимать более 100 000 евро за "первичную диагностику" танков. В Германии подобная процедура обычно обходится в 12 000 евро, пишет Der Spiegel. Кроме того, PGZ не хочет брать на себя никаких гарантий за ремонт, указывает издание. По его сведениям, министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) 3 июля намерен встретиться со своим польским коллегой Мариушем Блащаком.

Британская разведка - о проблемах авиакосмической отрасли РФ

Война России против Украины нанесла серьезный удар по авиакосмической отрасли РФ, считает военная разведка Великобритании. "Отрасль страдает от международных санкций", - говорится в ежедневной сводке министерства обороны Соединенного Королевства. При этом отмечается, что генерал Сергей Суровикин, командующий Воздушно-космическими войсками РФ уже неделю не появляется на публике после неудавшегося мятежа основателя ЧВК "Вагнер".

Ранее российские власти отменили проведение в этом году Международного авиационно-космического салона (МАКС). По всей видимости, причиной отмены стали соображения безопасности, учитывая серии атак беспилотников внутри страны, предполагает Лондон. МАКС, проводимый в Подмосковье каждые два года, служит основной площадкой демонстрации последних российских разработок в авиакосмической отрасли, обеспечивая Москве оборонные заказы из-за рубежа, указывает британская разведка.

Канцлер Германии - о безопасности ЗАЭС

Безопасность Запорожской атомной электростанции необходимо обеспечивать несмотря на военные действия, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в летнем интервью телеканалу ARD. С этой позицией выступает Международное агентство по атомной энергии, аналогичный тезис особо выделяют все государства мирового сообщества, отметил глава правительства ФРГ.

Несколькими днями ранее Служба безопасности Украины заявила, что Россия заминировала крупнейшую в Европе АЭС, находящуюся под контролем сил РФ. Москва отвергла эти обвинения.

Трудности водоснабжения после катастрофы на Каховской ГЭС

Разрушенная плотина Каховской ГЭС Фото: 2023 Maxar Technologies/AP/dpa/picture alliance

В Мыловской и Нововоронцовской общинах Херсонской области, как и в Бериславе, ситуация с поставкой воды остается напряженной в свете разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции, сообщил замглавы офиса президента Украины Алексей Кулеба. Жителям ежедневно раздают бутилированную воду, а в ближайшие дни на Бериславщине будет установлен мобильный фильтр для очистки воды мощностью до 30 тысяч литров в сутки, указал чиновник. В херсонском микрорайоне Остров централизованное водоснабжение подключено для технических нужд, добавил Кулеба.

В то же время в Никополе в Днепропетровской области система водоснабжения работает лишь на 30 процентов, однако подачу воды для жителей города планируют возобновить в течение 5 дней, отметил замглавы офиса президента. В этом же регионе идет восстановление централизованной подачи воды в Покрове, сообщил Кулеба.

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