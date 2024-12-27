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В Норвегии отвергли обвинения в отказе помочь экипажу РФ

Даниил Сотников
27 декабря 2024 г.

Норвежское судно пришло на помощь российскому экипажу "Урса Майор" и закрепило шлюпку вдоль борта в ожидании спасательного судна.

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Сухогруз "Урса Майор" в Босфоре (фото из архива)
Сухогруз "Урса Майор" в Босфоре (фото из архива)Фото: Yoruk Isik/REUTERS

Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3, которое российская сторона обвинила в отказе принимать на борт экипаж сухогруза "Урса Майор", на самом деле оказало экипажу помощь в ожидании прибытия спасательного судна. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщила компания Bulkship Management - владелец норвежского судна.

Как объяснили в компании, спасательная операция проводилась Морским спасательно-координационным центром в Картахене (MRCC), который отвечает за такие операции в этом районе Средиземного моря. "MRCC приказал капитану не брать на борт экипаж с судна, терпящего бедствие, поскольку их спасательная лодка была на пути к месту происшествия. Тем временем спасательная шлюпка была закреплена вдоль нашего судна до прибытия спасательной лодки", - объяснили в компании.

"Погода была хорошей, никто из членов экипажа спасательной шлюпки не пострадал, и непосредственной опасности для них не было", - подчеркнули в компании, приложив фотографии хода операции.

Авария российского корабля в Средиземном море

Ранее в пресс-службе владеющей балкером группе компаний "Оборонлогистика" заявили, что судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 якобы отказалось принимать на борт тонущий экипаж сухогруза "Урса Майор" по неизвестной причине.

Судно "Урса Майор" затонуло в Средиземном море между Испанией и Алжиром 24 декабря после взрыва в машинном отделении. 14 из 16 моряков удалось спасти, двое членов экипажа числятся пропавшими без вести. 

Через сутки компания "Оборонлогистика" объявила, что на правом борту судна обнаружили пробоину, и назвала произошедшее терактом. В "Оборонлогистике" отметили, что судно не было перегружено. "Урса Майор" шел из Санкт-Петербурга во Владивосток с грузом 806 тонн. На его борту находились два портальных крана, два крановых ковша, две судовые трюмные крышки, 20-футовый контейнер с оборудованием для крышек и 129 пустых контейнеров.

"Медиазона" писала, что судно "Урса Майор" много лет перевозило грузы для российской военной группировки в Сирии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

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