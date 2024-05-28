Норвегия признала Палестину в качестве государства

Решение Норвегии признать Палестину, о котором королевство объявило на прошлой неделе, вступило в силу. Палестинское государство намерены признать также Ирландия и Испания.

Норвегия признала Палестину в качестве независимого государства. Решение вступило в силу со вторника, 28 мая, подтвердило министерство иностранных дел в Осло.

Двумя днями ранее глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде вручил подтверждающий документ премьер-министру Палестинской национальной администрации Мухаммеду Мустафе в ходе встречи в Брюсселе. "Благодаря этому признанию мы предоставляем новую программу процессу, начавшемуся с соглашений "Осло" (между Израилем и палестинцами. - Ред.)", - заявил Эйде. По его мнению, данное решение может "придать больший импульс мирному урегулированию" на Ближнем Востоке, если примеру Норвегии последуют другие страны.

Ирландия и Испания в тот же день признают Палестину

Заявления о признании независимого палестинского государства 28 мая ожидаются также от Ирландии и Испании, которые несколько дней назад сообщили о намерении признать Палестину одновременно с Норвегией.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал признание Палестины "единственной альтернативой, предлагающей политическое решение и для израильтян, и для палестинцев". "Палестинский народ имеет фундаментальное, независимое право на самоопределение. И израильтяне, и палестинцы имеют право жить в мире в своих государствах. Мира на Ближнем Востоке не будет без решения на основе сосуществования двух государств", - подчеркнул Стёре.

Израиль против позиции Осло и Дублина

Израиль выступает категорически против признания Палестины. "Продвигать признание палестинского государства - значит говорить убийцам и насильникам, что террор окупается", - заявил недавно постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, добавив, что Палестинская автономия не отвечает критериям, необходимым для преобразования в суверенное государство.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац 22 мая отозвал послов своей страны в Ирландии и Норвегии для незамедлительных консультаций. "Я посылаю ясный и недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать, когда другие подрывают его суверенитет и безопасность. Сегодняшнее решение говорит палестинцам и всему миру о том, что терроризм окупается", - заявил он.

Германия заявила, что пока не планирует признавать палестинское государство. Президент США Джо Байден также отверг одностороннее признание Палестины.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 36 тысяч человек, еще около 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.