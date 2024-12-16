Норвегия передаст ВМС Украины помощь на 230 млн евро

Норвегия анонсировала военную помощь военно-морским силам Украины в размере 230 млн евро. "Важно защитить украинское население и украинскую инфраструктуру от атак российского Черноморского флота. Важно также защитить морской экспорт зерна и другой продукции, которые обеспечивают Украине ключевые доходы", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в понедельник, 16 декабря.

Большая часть средств будет выделена Украине в рамках морского оборонного альянса, который Норвегия и Великобритания создали в прошлом году, чтобы сделать украинский флот более совместимым с флотами западных союзников. Помощь будет включать поставки военной техники, а также обучение украинских военнослужащих с целью увеличить их эффективность в деле обнаружения и обезвреживания мин вдоль побережья.

США передадут Украине тысячи ракет и снарядов

Только на минувшей неделе стало известно, что США планируют передать Украине тысячи ракет и сотни тысяч снарядов до ухода Джо Байдена с поста президента. "Пентагон предпринимает исторические усилия по переброске огромных партий оружия в Украину в течение следующих пяти недель. С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим Украине сотни тысяч снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства", - сообщил представитель Белого дома в интервью медиакомпании CNN.