Норвегия и Испания признали Палестину в качестве государства

Норвегия и Испания признали Палестину в качестве независимого государства. Решение вступило в силу со вторника, 28 мая, подтвердило министерство иностранных дел в Осло. Двумя днями ранее глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде вручил подтверждающий документ премьер-министру Палестинской национальной администрации Мухаммеду Мустафе в ходе встречи в Брюсселе. "Благодаря этому признанию мы предоставляем новую программу процессу, начавшемуся с соглашений "Осло" (между Израилем и палестинцами. - Ред.)", - заявил Эйде. По его мнению, данное решение может "придать больший импульс мирному урегулированию" на Ближнем Востоке, если примеру Норвегии последуют другие страны.

Мадрид признает Восточный Иерусалим столицей Палестины

Председатель правительства Испании Педро Санчес объявил во вторник, 28 мая, что его страна признает независимое государство Палестина в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщило информационное агентство EFE. Это решение политик назвал историческим и подчеркнул, что оно "ни против кого не направлено" и "в меньшей степени против Израиля", страны, которая является другом Испании, с которой Мадрид намерен поддерживать самые хорошие отношения.

Ирландия тоже намерена признать Палестину

Заявления о признании независимого палестинского государства 28 мая ожидается также от Ирландии, которая несколько дней назад сообщили о намерении признать Палестину одновременно с Норвегией и Испанией.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал признание Палестины "единственной альтернативой, предлагающей политическое решение и для израильтян, и для палестинцев". "Палестинский народ имеет фундаментальное, независимое право на самоопределение. И израильтяне, и палестинцы имеют право жить в мире в своих государствах. Мира на Ближнем Востоке не будет без решения на основе сосуществования двух государств", - подчеркнул Стёре.

Израиль против позиции Осло и Дублина

Израиль выступает категорически против признания Палестины. "Продвигать признание палестинского государства - значит говорить убийцам и насильникам, что террор окупается", - заявил недавно постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан, добавив, что Палестинская автономия не отвечает критериям, необходимым для преобразования в суверенное государство.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац 22 мая отозвал послов своей страны в Ирландии и Норвегии для незамедлительных консультаций. "Я посылаю ясный и недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать, когда другие подрывают его суверенитет и безопасность. Сегодняшнее решение говорит палестинцам и всему миру о том, что терроризм окупается", - заявил он.

Германия заявила, что пока не планирует признавать палестинское государство. Президент США Джо Байден также отверг одностороннее признание Палестины.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 36 тысяч человек, еще около 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.