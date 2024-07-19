"Норникель" из-за санкций выводит производство в Китай

Российская компания "Норильский никель" намерена открыть производство в Китае. Это вызвано невозможностью экспортировать металлы в КНР из-за блокировки платежей китайскими банками, опасающимися американских вторичных санкций, сообщило в четверг, 18 июня, агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

По сведениям издания, "Норникель" договаривается с компаниями по производству аккумуляторов CNGR Advanced Material и Brunp Recycling о строительстве никелевого завода, полуфабрикат для которого будет поставляться из России. Компания готова поставлять на завод 50 тысяч тонн металла в год, что составляет почти 25% общего производства никеля на предприятии в 2023 году.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин в апреле заявил, что компания планирует перенести медеплавильный завод из Норильска в Китай, поскольку из-за западных санкций в Россию невозможно поставить оборудование для модернизации предприятия.

Угроза вторичных санкций

"Норникель" - крупнейший в мире производитель ряда металлов, в том числе никеля и металлов платиновой группы, не подпал под санкции США и Евросоюза, но после введения санкций в отношении России из-за ее вооруженного вторжения в Украину компании пришлось переориентировать поставки. Ее крупнейшим экспортным рынком стал Китая, который ныне обеспечивает более половины продаж.

Но в последнее время в торговле с Китаем возникли проблемы. Китайские банки ужесточили проведение российских платежей после того, как в декабре США объявили о готовности вводить вторичные санкции против финансовых учреждений, способствующих работе российского ВПК. В июне меры были расширены. В результате крупные банки КНР блокируют платежи российским компаниям не только в долларах, но и в юанях.