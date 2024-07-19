  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

"Норникель" из-за санкций выводит производство в Китай

Сергей Ромашенко
19 июля 2024 г.

Китайские банки из-за угрозы вторичных санкций США блокируют платежи "Норильского никеля". Его глава Владимир Потанин заявил, что компании планирует перенести медеплавильный завод из Норильска в КНР.

https://p.dw.com/p/4iUzb
На заводе компании в Норильске
На заводе компании в НорильскеФото: Sergei Karpukhin/TASS/dpa/picture alliance

Российская компания "Норильский никель" намерена открыть производство в Китае. Это вызвано невозможностью экспортировать металлы в КНР из-за блокировки платежей китайскими банками, опасающимися американских вторичных санкций, сообщило в четверг, 18 июня, агентство Bloomberg со ссылкой на два источника.

По сведениям издания, "Норникель" договаривается с компаниями по производству аккумуляторов CNGR Advanced Material и Brunp Recycling о строительстве никелевого завода, полуфабрикат для которого будет поставляться из России. Компания готова поставлять на завод 50 тысяч тонн металла в год, что составляет почти 25% общего производства никеля на предприятии в 2023 году.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин в апреле заявил, что компания планирует перенести медеплавильный завод из Норильска в Китай, поскольку из-за западных санкций в Россию невозможно поставить оборудование для модернизации предприятия.

Угроза вторичных санкций

"Норникель" - крупнейший в мире производитель ряда металлов, в том числе никеля и металлов платиновой группы, не подпал под санкции США и Евросоюза, но после введения санкций в отношении России из-за ее вооруженного вторжения в Украину компании пришлось переориентировать поставки. Ее крупнейшим экспортным рынком стал Китая, который ныне обеспечивает более половины продаж.

Но в последнее время в торговле с Китаем возникли проблемы. Китайские банки ужесточили проведение российских платежей после того, как в декабре США объявили о готовности вводить вторичные санкции против финансовых учреждений, способствующих работе российского ВПК. В июне меры были расширены. В результате крупные банки КНР блокируют платежи российским компаниям не только в долларах, но и в юанях.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Авиакомпании в РФ просят Минтранс разрешить им по закону переставлять запчасти с одних самолетов на другие в условиях нехватки компонентов из-за санкций, пишут российские СМИ. О том, чем это грозит, карикатура DW.

Санкции Запада против России за войну в Украине - и ответ Москвы

Санкции Запада против России за войну в Украине - и ответ Москвы

После вторжения РФ в Украину США и ЕС ввели против Москвы беспрецедентные санкции в экономической сфере, вызвавшие ответные меры. Об этой серьезной теме - в карикатурах DW.
Политика28 сентября 2022 г.11 фото
external

Россия под санкциями: сможет ли Китай заменить западные страны? (03.03.2022)

Россия под санкциями: сможет ли Китай заменить западные страны? (03.03.2022)

Товаооборот между Россией и Китаем лишь растет и по прогнозам может достичь 250 миллиардов долларов. Но способен ли Китай заменить собой Запад в плане сотрудничества с РФ?
Политика3 марта 2022 г.02:48 мин.
Владимир Потанин

Потанин: Время работает против экономики РФ

Потанин: Время работает против экономики РФ

По словам главы "Норникеля", "время работает против" экономики РФ, необходимо возвращаться к диалогу с "нашими партнерами".
Политика12 марта 2022 г.