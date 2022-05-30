 ′′Немецко-российское столетие′′: книга об отношениях РФ и ФРГ номинирована на престижную премию | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.05.2022

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Культура и стиль жизни

''Немецко-российское столетие'': книга об отношениях РФ и ФРГ номинирована на престижную премию

Среди претендентов на учрежденную немецкими книготорговцами награду - книги об отношениях РФ и ФРГ, а также о протестах в Беларуси. DW - о финалистах престижной премии в области научно-популярной литературы.

Обложка книги Немецко-российское столетие

Обложка книги "Немецко-российское столетие. История особенных отношений"

В Германии уже второй раз оглашают лауреата Немецкой премии в области научно-популярной литературы (Deutscher Sachbuch Preis). Церемония пройдет в культурном комплексе "Форум Гумбольдтов" в Берлине вечером понедельника, 30 мая, с участием госминистра ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудии Рот (Claudia Roth). В нынешнем году в число финалистов вошли работы, имеющие прямое отношение к России и Беларуси.

Так, профессор новейшей истории в Ростокском университете Штефан Кройцбергер (Stefan Creuzberger) выпустил книгу "Das deutsch-russische Jahrhundert. Geschichte einer besonderen Beziehung" ("Немецко-российское столетие. История особенных отношений"). В мире едва ли найдутся государства, связи которых за последние 100 лет в такой же степени определялись революциями и потрясениями, террором и насилием, а также разграничением и взаимопониманием, указывает издательство Rowohlt.

Автор ведет читателей от последних десятилетий Российской империи через две мировые войны к современным отношениям двух европейских государств. Жюри особо выделило "блестящую прорисовку" деталей. Описываемая историком эпоха была наполнена переломными моментами, подчеркнул оргкомитет премии.

Женское лицо белорусского протеста

А берлинское издательство Piper выпустило книгу Алис Бота (Alice Bota) "Die Frauen von Belarus. Von Revolution, Mut und dem Drang nach Freiheit" ("Женщины Беларуси. О революции, мужестве и стремлении к свободе"). Автор - журналистка газеты Die Zeit - рассказывает о трех белорусках, ставших лицами протестов 2020 года:  Марии Колесниковой, Светлане Тихановской и Веронике Цепкало.

Обложка книги Женщины Беларуси

Обложка книги

Бота характеризует свою работу как историю о прорыве и женском самоутверждении. "Три женщины привели в движение то, что невозможно вернуть даже с помощью самого жестокого государственного насилия", подчеркивает журналистка. Кроме того, книга касается проблемы белорусского языка, к которому на родине многие представители властей относятся пренебрежительно.

Сочетая репортаж с исследованием и анализом, Бота объединяет в научно-популярной литературе новейшую историю с уважением и сочувствием, а также стремится к просвещению в лучшем смысле этого слова, отмечают члены жюри. Тема протестов для автора - не в новинку: журналистка освещала в том числе акции в Израиле в 2011 году, Евромайдан в Украине в 2014-м, а также "бархатную революцию" в Армении.

Человек рассказывающий

Некоторые из представленных книг охватывают широкие временные рамки. Так, ведущая подкастов и актриса Самира эль-Асиль (Samira El Ouassil), а также писатель и журналист Фридеман Кариг (Friedemann Karig) в своей работе "Erzählende Affen. Mythen, Lügen, Utopien - Wie Geschichten unser Leben bestimmen" ("Приматы-рассказчики. Мифы, ложь, утопии - как истории определяют нашу жизнь") исследуют способность Homo Sapiens к связному изложению событий.

Это является "значительным эволюционным преимуществом", отмечают составители и размышляют, нужны ли человечеству новые нарративные модели. В книге представлено множество примеров - от Адама и Евы до конспирологического движения QAnon, от поэм Гомера до зрелищ, создаваемых Голливудом на киноэкране. Описанные модели показывают, что нарративы способны не только придать миру осмысленность и сформировать коллективную идентичность, но также создать образы врагов и оправдывать войны, отмечает жюри.

Путешествие по пляжам

Беттина Балчев (Bettina Baltschev) в своей книге "Am Rande der Glückseligkeit. Über den Strand" ("На грани блаженства. О пляже") приглашает читателей посетить восемь пляжей Европы. В путешествие вплетены истории о реальных и вымышленных, счастливых и трагических судьбах на краю суши.

Страницы уносят к битве за Дюнкерк и речи британского премьер-министра Уинстона Черчилля "Мы будем сражаться на пляжах", забрасывают читателя вместе с американским писателем Джеромом Сэлинджером в Нормандию в  день высадки сил США и Великобритании на пляже под кодовым названием "Юта" и не обходят стороной нынешнее бедственное положение беженцев на греческом острове Лесбос. В 2021 году эта книга принесла Балчев литературную премию имени Иоганна Готфрида Зейме (Johann Gottfried Seume), немецкого поэта.

Эксперименты с животными

А профессор Венского университета ветеринарной медицины Людвиг Хубер (Ludwig Huber) в своей книге "Das rationale Tier" ("Рациональное животное") описывает современные методы исследований мышления животных и знакомит аудиторию с наиболее важными экспериментами в этой области. Новые научные открытия требуют пересмотра существующего отношения человека к животным, подчеркивает автор.

Непреодолимые границы

В числе финалистов премии оказались сразу две книги, написанные социологами. Так, из-под пера уроженца Ростока Штеффена Мау (Steffen Mau) вышла работа "Sortiermaschinen. Die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert" ("Сортировочные машины. Новое открытие границы в двадцать первом веке").

В эпоху глобализации межгосударственные рубежи "сортируют" людей, становясь для одних невидимыми, но оставаясь непреодолимыми для большинства жителей планеты, подчеркивает автор, в 2021 году ставший лауреатом премии имени Лейбница. В новейшей истории границы не стали более открытыми - наоборот, они были расширены, модернизированы и укреплены, причем после падения Берлинской стены количество таких рубежей во всем мире лишь увеличилось, утверждает Мау.

А Натан Шнайдер (Natan Sznaider) в своем произведении "Fluchtpunkte der Erinnerung" ("Исчезающая точка памяти") рассказывает о связи между колониальными преступлениями и Холокостом и отличии расизма от антисемитизма. Социологу помогают тезисы таких мыслителей как немецко-американский философ Ханна Арендт, американский литературовед арабского происхождения Эдвард Саид, французский социолог Альбер Мемми и других. Оргкомитет премии назвал труд Шнайдера "важной, стимулирующей и содержательной книгой" в полемике, в которой речь идет об "общей ответственности за общественное пространство".

Гогенцоллерны и национал-социалисты

Некоторые из номинированных книг касаются мрачных событий прошлого. Так, преподаватель истории в Эдинбургском университете Штефан Малиновский (Stephan Malinowski) пишет о связях династии Гогенцоллернов и национал-социалистов.

Несмотря на существенные различия в происхождении, представителей старого дворянства и нового на момент описываемых событий движения объединила ненависть к демократии и Веймарской республике, отмечает автор в книге "Die Hohenzollern und die Nazis. Geschichte einer Kollaboration" ("Гогенцоллерны и нацисты. История коллаборационизма"). Малиновский рассказывает, как представители династической "верхушки" на протяжении более ста лет с помощью юристов, журналистов и консультантов по связям с общественностью шлифовали публичный имидж династии.

Жюри посчитало книгу историка "искусно составленной, проницательной, политически и юридически взрывоопасной". Читатели могут быть шокированы, однако получат интеллектуальное удовольствие, объяснил оргкомитет.

Дебютная награда - за биографию философа Гегеля

Первоначально в оргкомитет премии были направлены 205 книг от 130 издательств. Позднее из них выбрали 8 финалистов. Жюри оценивало не только актуальность темы, но и убедительность повествования, изложение, язык, а также качество проведенных исследований.

Денежный эквивалент награды, учрежденной Биржевым союзом немецкой книготорговли, составляет 42,5 тысячи евро. В 2021 году лауреатом премии стал немецкий социолог Юрген Каубе (Jürgen Kaube) за биографию философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля.

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    Автор: Дарья Брянцева