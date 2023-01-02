Ночная атака на Киев и другие события 313-го дня войны

Мэр Киева сообщил о повреждении энергообъектов после атаки дронами. Генштаб ВСУ подтвердил удар по российским военнослужащим в Макеевке. Минобороны РФ признало гибель там 63 военных.

На 313-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 2 января, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

В Киеве после российской атаки повреждены объекты энергетики

Системы ПВО в Киеве сбили минувшей ночью как минимум 20 воздушных целей, сообщила региональная военная администрация после окончания воздушной тревоги из-за российской атаки. При этом, по данным мэра столицы Виталия Кличко, в результате обстрелов оказались повреждены несколько объектов энергетической инфраструктуры, из-за чего в городе начались аварийные отключения электроэнергии и были обесточены некоторые объекты теплоснабжения.

По данным компании "Укрэнерго", результатом 11 ракетных ударов и 14 атак беспилотников ВС РФ стали значительные разрушения в магистральных сетях. По состоянию на утром 2 января ситуация в энергосистеме полностью контролировалась. Однако с целью предупреждения новых аварий в областях были введены ограничения на потребление энергии в вечерний период.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что целями атак войск РФ по Киеву и области с использованием ударных дронов Shahed были объекты критической инфраструктуры.

ВСУ сбили за ночь над Украиной 41 беспилотник РФ

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинская армия в ночь на 2 января уничтожила 39 ударных иранских беспилотников Shahed-131/136, которые были запущены по Украине российскими войсками. Кроме того, были сбиты два беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемая авиационная ракета Х-59.

Всего за прошедшие сутки ВС РФ нанесли один ракетный и 28 авиационных ударов по целям в Украине, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Согласно этому документу, 27 авиаударов были нанесены по гражданской инфраструктуре с использованием боевых дронов Shahed-136. "Все дроны были сбиты", - утверждает Генштаб ВСУ, отмечая, что угроза дальнейших ракетных и авиаударов сохраняется на всей территории Украины. "Противник, теряя много живой силы, продолжает сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях", - указывается далее в документе.

Украинская авиация, по данным Генштаба, в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага и 5 - по позициям российских зенитно-ракетных комплексов.

Минобороны РФ: В Макеевке погибли 63 российских военнослужащих

Минобороны России подтвердило гибель 63 российских военных в результате ракетного удара украинской стороны по Макеевке в Донецкой области. "В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации (в районе населенного пункта Макеевка. - Ред.) погибли 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - указывает пресс-служба министерства.

Ранее Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявило, что в результате удара украинских сил по расположению российских войск в Макеевке в новогоднюю ночь погибли около 400 мобилизованных из РФ, еще около 300 получили ранения. По данным ведомства, мобилизованные располагались в профессионально-техническом училище №19.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке подтвердил нанесение удара по сосредоточению российских военных в Макеевке. "31 декабря в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области уничтожено и повреждено до 10 единиц вражеской военной техники различных типов, потери личного состава оккупантов уточняются", - говорится в документе.

ГУР: Россия готовит новые наступления

Россия не планирует завершение войны и готовится к новым наступлениям, заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии онлайн-изданию "РБК Украина". На данный момент украинская разведка не может спрогнозировать, на каких именно направлениях планирует наступать Россия, добавил он.

"Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или востока. Такие действия врага предполагаются, и наши войска к этому готовы", - сказал Черняк. По его оценке, ВС РФ будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область. Однако россиянам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон, подчеркнул Черняк.

В Украине отслеживают перемещения ядерного оружия РФ

Украинская разведка знает места хранения всех видов ядерного оружия, имеющегося в арсенале РФ, - как тактического, так и стратегического - и постоянно следит за его перемещением. Такое заявление сделал представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Во-первых, мы знаем все места хранения. Во-вторых, мы знаем количество и размещение носителей ядерного оружия именно тактического уровня. Мы постоянно отслеживаем все перемещения всех носителей. Мы следим за активными мероприятиями, которые может проводить или проводит 12-е главное управление Минобороны РФ. Именно оно отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию", - цитирует Скибицкого пресс-служба ГУР на своем сайте.

Отставной немецкий генерал: Перемирие в Украине в 2023 году возможно

Перемирия в Украине удастся добиться в течение 2023 года, считает генерал Вооруженных сил ФРГ в отставке Ханс-Лотар Домрёзе (Hans-Lothar Domröse). Такую точку зрения он высказал в беседе с изданиями медиагруппы Funke. По мнению Домрёзе, и Украина, и Россия в ближайшие несколько месяцев предпримут еще одно наступление, чтобы попытаться достичь своих военных целей. Однако в начале лета и Москва, и Киев могут осознать, что при отсутствии возможности расширять контроль над территориями сражаться дальше бессмысленно. Тогда и наступит момент для переговоров о перемирии, допускает отставной генерал бундесвера.

Летних переговоров и следующего за ними прекращения огня ожидает и эксперт Немецкого общества внешней политики по России Андрас Ратц (Andras Racz). "Я в достаточной степени уверен, что к концу года у нас будет некое перемирие", - заявил он, добавив, что "боестолкновений определенно будет гораздо меньше". Эксперт указал на президентские выборы в РФ, ожидаемые в 2024 году. Маловероятно, что Москва хочет вести интенсивную войну до или во время выборов, считает Ратц.

Берлин: Шольц поддерживает прямой контакт с Путиным по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) периодически общается напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с войной в Украине. Дипломатические контакты с Россией есть и у других политиков в ЕС. Такое заявление сделала заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann), отвечая на вопрос корреспондента DW, поступают ли в адрес Москвы из Берлина предложения о начале мирных переговоров в Украине.

"В дополнение можно отметить, что было бы неверным считать, что контактов и разговоров с Россией нет. Как вы знаете, и федеральный канцлер, и другие политики в ЕС то и дело устанавливают контакт напрямую с президентом Путиным. И на других уровнях, разумеется, поддерживаются контакты. Думать, что в этой области установилась тишина, - неверно", - подчеркнула Хоффман.

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