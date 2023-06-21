Ночь на 22 июня: Россия вновь обстреливает Украину ракетами

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 июня.

На 484-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий четверга, 24 июня (время московское).

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Зафиксирован пуск ракет из акватории Азовского моря, сообщили Воздушные силы Украины. Ранее они же предупредили, что в сторону границы Украины с востока летят четыре российских дальних сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22м3.

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Сообщения о взрывах поступили из Кривого Рога. "Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Остаемся в укрытиях, или правило двух стен. Повторные пуски в сторону нашего города", - написал в Telegram-канале глава Совета обороны города Александр Вилкул.

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Российские войска ведут обстрел Харьковской области и города Херсон, сообщили харьковская полиция и председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов. В украинской столице тревогу объявили незадолго до 1 часа ночи по местному времени. Впоследствии сигналы об опасности были даны в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

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Новые санкции ЕС, 11-й пакет которых был согласован европейскими странами 21 июня, "ограничат доходы России в Европе и смогут перекрыть часть путей обхода ранее введенных" штрафных мер, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. По его словам, "это сейчас одна из приоритетных задач".

Как заявил Зеленский, РФ "до сих пор имеет доступ к различным продуктам и компонентам, технологическим и финансовым схемам, которые созданы теми в мире, кто все же ценит свободу и международное право". "Россия должна быть в полной изоляции, пока главные ее экспортные продукты - зло и смерть", - подчеркнул украинский президент.

Хроника событий 21июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 июня 00.00 - 13.59 >>>

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