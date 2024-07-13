Нобелевские лауреаты призвали к перемирию во время Олимпиады

В обращении к религиозным лидерам, ООН, Европарламенту, ПАСЕ более 50 нобелевских лауреатов призвали добиваться окончания войны в Украине и других вооруженных конфликтов в мире.

51 лауреат Нобелевской премии в преддверии открытия летних Олимпийских игр в Париже призвал прекратить бушующие в мире вооруженные конфликты - в том числе войны в Украине и в секторе Газа. Текст открытого письма, обращенного к воюющим сторонам, папе римскому Франциску, епископу Константинопольского патриархата Варфоломею, Далай Ламе XIV, представителям ислама и иудаизма, ООН, Европарламенту и Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), публикует французская газета Le Monde в субботу, 13 июля.

"Локальные войны перестали быть локальными. И впервые за последние десятилетия кровавая война - между Россией и Украиной - разрывает на части европейский континент, - подчеркивают нобелевские лауреаты. - Последствия этого затяжного конфликта, который длится уже третий год, сказываются на целом ряде стран: он приводит к обострению голода в Африке, к миграционному кризису в Европе и, с каждой бомбардировкой, к попаданию токсичных веществ в воду, продукты питания и молоко, которые будут употреблять люди на шести континентах. Кроме того, к концу года, впервые со времен Второй мировой войны, число убитых и раненых в Центральной Европе превысит миллион человек".

В письме указано также, что на фоне войны в Украине оборонные бюджеты в мире увеличились настолько, что эти средства, потраченные на другие цели, могли бы замедлить глобальное изменение климата или искоренить голод в мире на ближайшие восемьдесят лет. "Только представьте: никто не будет голодать, никто не умрет от голода, ни один ребенок не будет недоедать. Но вместо того чтобы работать на жизнь, мы тратим свои ресурсы на то, чтобы сеять смерть", - констатируют авторы.

Потерянные четыре миллиона лет жизни

Нобелевские лауреаты обращают внимание, что среди погибших на войне - больше всего людей в возрасте 30-40 лет. "Таким образом, каждый из них потерял около сорока лет ожидаемой продолжительности жизни, - рассуждают они. - Таким образом, когда погибает 100 000 человек, это означает потерю четырех миллионов лет жизни - не сделанных открытий, не рожденных детей и страдающих сирот".

Обращаясь к мировым религиозным лидерам, ООН, Европарламенту и ПАСЕ, нобелевские лауреаты призывают их добиваться прекращения огня в Украине, а также урегулирования других конфликтов. "Прекращение огня должно быть. Остановить гибель людей. Предотвратить ядерную катастрофу", - такими словами они завершают свое открытое письмо.

Среди прочих под обращением поставили свои подписи лауреат Нобелевской премии мира, бывший главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич.