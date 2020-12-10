 Нобелевская премия онлайн: без скандала | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.12.2020

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Культура и стиль жизни

Нобелевская премия онлайн: без скандала

10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, по традиции вручают Нобелевские премии. Но в 2020 году традиционную процедуру пришлось изменить из-за пандемии COVID-19.

Луиза Глюк

Луиза Глюк

Традиционную процедуру чествования лауреатов нобелевских премий в 2020 году пришлось изменить из-за пандемии коронавируса. Не будет никаких массовых торжеств и банкетов. Медали и дипломы лауреаты уже получили по месту жительства, а поздравлять их будут сегодня, 10 декабря, в режиме онлайн. Нобелевский комитет обещал пригласить всех на торжественную церемонию в 2021 году, если, конечно, пандемия к тому времени закончится.

Среди лауреатов - и американская поэтесса Луиза Глюк (на заглавном снимке), получившая Нобелевскую премию по литературе. Как подчеркивает Шведская академия, Луиза Глюк удостоена Нобелевской премии по литературе 2020 года "за чистый поэтический голос, который отличается строгой красотой и делает личностное бытие универсальным". Она пишет свободным ассоциативным стихом, не слишком привычным читателю русской литературы, но очень распространенным в Америке и Западной Европе.

Луиза Глюк

Луиза Глюк

Луизе Глюк (встречается и другое написание ее фамилии на русском - Глик) - 77 лет. Она родилась в Нью-Йорке, в один день с Лениным, 22 апреля, но, конечно, в другом году. Ее родители были бедными еврейскими эмигрантами, бежавшими во время Первой мировой войны из Австро-Венгрии.

Первый сборник ее стихов вышел в 1968 году. На русский язык они переводилась не так часто, и большинство переводов опубликовано в интернете. Но в 2012 году в московском издательстве "Водолей", специализирующемся на русской и мировой поэзии, вышел сборник Луизы Глюк "Дикий ирис" (за него она получила в 1992 году в США Пулитцеровскую премию). Кроме того, ее стихи печатались в российских журналах.

Год без премии

Наверное, главное, что нужно отметить, говоря о присуждении Нобелевской премии по литературе 2020 года (кроме, разумеется, личности и творчества лауреата), - то, что на этот раз обошлось без скандала. Ведь скандалы сотрясали Шведскую академию все последние годы.

Критические голоса раздавались и раньше, но они касалась, прежде всего, неудачного выбора Академии. Ее упрекали за слишком "политкорректный" выбор в ущерб известным писателям, за присуждение Нобелевской премии по литературе неписателям (например, Бобу Дилану), но три года назад разразился скандал небывалый.

Около двух десятков женщин обвинили фотографа и режиссера Жан-Клода Арно в сексуальных домогательствах. Кроме того, его супруга, поэтесса и драматург Катарина Фростенсон, состоявшая в Шведской академии, получала вместе с мужем деньги из Нобелевского фонда на финансирование культурного центра, совладелицей которого вместе с ним являлась. То есть фактически выплачивала деньги самой себе.

Арно судили, приговорили к двум годам тюрьмы. Фростенсон подала в отставку, отказалась от членства в Академии. А Нобелевскую премию решили в 2018 году не присуждать. Присудили в 2019-м сразу за два года. И снова скандал: вместе с польской писательницей с украинскими корнями Ольгой Токарчук ее получил австриец Петер Хандке (Peter Handke), известный своими выступлениями в поддержку Слободана Милошевича, которого на Западе называли "диктатором, развязавшим войну в бывшей Югославии" и которого осудил за это Международный трибунал в Гааге. Шведская академия подверглась острой критике за свой выбор.

Красота и трагизм жизни

Но на этот раз первая реакция на присуждение Нобелевской премии по литературе 2020 года - единодушно благожелательная. Луиза Глюк - поэтессса, ее стихи далеки от политически актуальных реалий, она пишет о "вечном". В аннотации к книге "Дикий ирис" говорится, что в ней идет речь об отношениях "с миром, с собой, с мужчинами", о "красоте и трагизме жизни". Критики отмечают "внеконфессиональную мистику" и "тонкий психологизм" ее стихов.

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