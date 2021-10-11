 Нобелевская премия по экономике присуждена ученым из Канады и США | Новости из Германии о Европе | DW | 11.10.2021

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Европа

Нобелевская премия по экономике присуждена ученым из Канады и США

Высшую международную научную награду по экономике получили Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс.

Медаль лауреата Нобелевской премии по экономике

Медаль лауреата Нобелевской премии по экономике

Высшая международная научная награда по экономике за 2021 год будет вручена канадскому ученому Дэвиду Карду и американцам Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщает Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук в Стокгольме. Карду премию вручили "за эмпирический вклад в экономику труда", Ангристу и Имбенсу - "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Нобелевская премия по экономике в прошлые годы

В 2020 году премию получили американские экономисты Пол Милгром и Роберт Уилсон "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов". По мнению жюри, сделанные американскими учеными открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам во всем мире.

В 2019 году высшая международная научная награда по экономике была вручена американским экономистам Абхиджиту Банерджи и Майклу Кремеру, а также французскому экономисту Эстер Дюфло за "экспериментальный подход" к борьбе с мировой бедностью

В отличие от других Нобелевских премий премия по экономике памяти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля учреждена в 1968 году Банком Швеции и присуждается с 1969 года.

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  • Генри Киссинджер и Ле Дык Тхо

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  • Милтон Фридман

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    Защитник свободного рынка Милтон Фридман - один из самых спорных получателей Нобелевской премии мира по экономике. Решение комитета в 1976 году вызвало международные протесты из-за связей Фридмана с чилийским диктатором Аугусто Пиночетом. Годом ранее Фридман действительно посетил Чили, и критики утверждают, что его идеи вдохновили режим, где применялись пытки и были убиты тысячи людей.

  • Ясир Арафат

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    Напрасные надежды

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  • Ригоберта Менчу

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    Жуткие мемуары

    Правозащитница Ригоберта Менчу, отстаивающая интересы народа майя, получила премию мира в 1992 году "за борьбу за социальную справедливость". Впоследствии это решение вызвало много споров, так как в ее мемуарах были якобы обнаружены фальсификации. Описанные ею зверства о геноциде коренных народов Гватемалы сделали ее знаменитой. Однако многие убеждены, что она в любом случае заслуживала награды.

  • Барак Обама получает Нобелевскую премию мира

    От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    Преждевременная награда

    Когда премию мира в 2009 году присудили Бараку Обаме, удивлены были многие, включая и его самого. Находящийся к тому моменту менее года на посту президента, он получил премию за "огромные усилия по укреплению международной дипломатии". Критики и некоторые сторонники Обамы посчитали, что награда была преждевременной, и он получил ее еще до того, как у него появился шанс сделать реальные шаги.

  • Ральф Стейнман

    От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    Посмертная награда

    В 2011 году Нобелевский комитет назвал лауреатами премии по медицине Жюля Хоффмана, Брюса Бётлера и Ральфа Стейнмана за их открытия в области изучения иммунной системы. Проблема была в том, что за несколько дней до этого Стейнман умер от рака. Согласно правилам, премия не вручается посмертно. Но комитет все же присудил ее Стейнману, обосновав тем, что о его смерти тогда было еще не известно.

  • Махатма Ганди

    От Фридмана до Обамы: самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    "Величайшее упущение"

    Нобелевская премия вызывает споры не только из-за того, кому она была присуждена, но и потому, что кто-то ее так и не получил. В 2006 году член Нобелевского комитета Гейр Лундестад заявил, что "несомненно, величайшим упущением за всю нашу 106-летнюю историю стало то, что Махатма Ганди так никогда и не получил Нобелевскую премию мира".

    Автор: Натали Мюллер, Максим Филимонов


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