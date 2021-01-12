 Нью-Йорк намерен разорвать контракты с Дональдом Трампом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.01.2021

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Мир

Нью-Йорк намерен разорвать контракты с Дональдом Трампом

Городские власти не желают иметь дела с компаниями, глава которых, по их мнению, замешан в криминальной деятельности. Президента США Трампа обвиняют в подстрекательстве к штурму здания Конгресса.

Президент США Дональд Трамп

Городские власти Нью-Йорка, после штурма здания Конгресса США сторонниками Дональда Трампа, намерены прекратить деловые отношения с уходящим президентом. "В контрактах ясно прописано, что у нас есть право разорвать контракт, если предприятие, руководство какого-либо предприятия, замешано в криминальной деятельности. Подстрекательство к восстанию против правительства США, очевидно, является, криминальной деятельностью", - заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в интервью телеканалу MSNBC в среду, 13 января.

Деловая империя Трампа зиждется на сотнях различных контрактов. С Нью-Йорком у президента США есть контракты об эксплуатации карусели, двух ледовых катков и площадки для гольфа, которые ежегодно приносят компаниям Трампа около 17 млн долларов. Дональд Трамп получил известность благодаря операциям с недвижимостью в Нью-Йорке. Значительная часть либерального мегаполиса, однако, уже давно относится к уходящему президенту негативно.

Власти Нью-Йорка объявили о пересмотре контрактов с Трампом после того, как подстрекаемая президентом толпа 6 января штурмовала здание Капитолия в Вашингтоне. В результате беспорядков тогда погибли пять человек. Юридически вина Трампа в случившемся, однако, пока не доказана.

Процедура импичмента

Палата представителей Конгресса США 13 января проголосует по резолюции о начале новой процедуры импичмента в отношении Трампа, на сей раз - по обвинению в подстрекательстве к бунту в связи со штурмом здания Конгресса 6 января. "Уходящий президент подстрекал своих сторонников и тем самым сделал возможным террористическое нападение на Конгресс. Трамп должен быть привлечен к ответственности за свои действия. Каждый день, который он все еще остается президентом, - это угроза для страны", - пояснил конгрессмен-демократ Джим Макгаверн. 

В то же время республиканец Том Коул высказался против новой попытки импичмента Трампа. Это лишь усилит раскол в стране, к тому же эта процедура не имеет никакого практического смысла за неделю до ухода Трампа с поста президента, полагает конгрессмен.

Низкие шансы на успех импичмента

Палата представителей Конгресса США контролируется демократами, и нет никаких сомнений в том, что они поддержат предложение о начале процедуры импичмента Трампа. О своей поддержке заявили также некоторые конгрессмены-республиканцы.

В то же время решение об импичменте президента принимает Сенат, где большинство у республиканцев. Для отстранения президента от власти требуется большинство в две трети голосов. Это означает, что на сторону демократов должны перейти более десятка республиканцев. Некоторые сенаторы-республиканцы открыто выступили против Трампа, но ни один из них пока не одобрил импичмент президента.

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    Сторонники Дональда Трампа в здании Конгресса США.

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