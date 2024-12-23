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ПолитикаЯпония

Nissan и Honda обсуждают возможность слияния

Екатерина Венкина
23 декабря 2024 г.

Nissan Motor Co., Ltd. и Honda Motor Co., Ltd. подписали меморандум о взаимопонимании для начала обсуждения возможности интеграции бизнеса.

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Руководство Nissan и Honda
Руководство Nissan и Honda (фото из архива)Фото: Kyodo/REUTERS

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co., Ltd. и японская транснациональная корпорация Honda Motor Co., Ltd. подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы начать обсуждение возможности интеграции бизнеса путем создания совместной холдинговой компании. Об этом  сообщили в понедельник, 23 декабря, в пресс-службе Honda.

Компании 15 марта текущего года договорились двигаться в направлении стратегического партнерства в производстве "умных" машин и электроавтомобилей. С тех пор были проведены переговоры для углубления сотрудничества в различных областях. Еще один меморандум о взаимопонимании был подписан 1 августа. Автопроизводители также обозначили контуры для проведения совместных фундаментальных технологических исследований.

В корпорациях подчеркнули, что предпринимают дальнейшие шаги на фоне глобального ускорения технологических инноваций.

Объединение кадровых ресурсов и технологических наработок

Если бизнес-интеграция будет реализована, обе компании смогут объединить кадровые ресурсы и технологические наработки, "создать более глубокий синергетический эффект", повысить способность реагировать на рыночные изменения, указывается в пресс-релизе. Ожидается также повышение среднесрочной и долгосрочной корпоративной стоимости этих японских автопроизводителей.

По данным СМИ, в случае слияние может быть создан гигант мировой автоиндустрии с активами в 52 млрд долларов (50 млрд евро). В результате на рынке появится третий по величине автопроизводитель после Toyota и Volkswagen. Это создаст предпосылки для привлечения инвестиций, чтобы конкурировать с Tesla и китайской BYD, считают экперты.

Volkswagen грозил закрытием заводов в ФРГ

Немецкий автопроизводитель Volkswagen 28 октября сообщил, что планирует закрыть в Германии как минимум три завода и сократить десятки тысяч рабочих мест. Об этом уведомил производственный совет концерна в Вольфсбурге.

В сентябре руководство VW заявило, что не исключает закрытия заводов и вызванных производственной необходимостью увольнений сотрудников в рамках программы экономии, принятой в 2023 году. Глава концерна Оливер Блуме (Oliver Blume) обосновал это тем, что положение европейского автопрома в последнее время осложняется, в частности, из-за проникновения на европейский рынок новых игроков.

В компании тогда признали, что принятая в 2023 году программа экономии отстает от цели на несколько миллиардов евро. В связи с этим руководство решило прекратить действие гарантий занятости, которые были с 1994 года закреплены в трудовых договорах. Увольнения теперь возможны с середины 2025 года.

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