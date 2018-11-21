 Nissan уволил шефа административного совета Карлоса Гона | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.11.2018

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Мир

Nissan уволил шефа административного совета Карлоса Гона

Президент Renault-Nissan-Mitsubishi Гон арестован по обвинению в нарушении финансового законодательства Японии путем занижения доходов. Во Франции опасаются, что за делом Гона кроется заговор против Renault.

Карлос Гон

Японский концерн Nissan уволил Карлоса Гона, который несколько дней тому назад был арестован из-за финансового скандала, с поста главы административного совета компании. "Принято решение освободить Гона от занимаемой должности", - говорится в сообщении концерна, обнародованном в четверг, 22 ноября. Ранее был уволен представительный директор Nissan Грэг Келли. Он также арестован органами юстиции Японии.

Согласно материалам внутреннего расследования, Гон и Келли на протяжении многих лет занижали доходы в отчетах для Токийской фондовой биржи и использовали активы Nissan в личных целях. По сообщениям СМИ, Гон с 2011 года на протяжении пяти лет утаил 5 млрд иен (40 млн евро в пересчете). Между тем распространяются слухи о том, что за делом Гона может таиться заговор.

Контекст

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Теория заговора

Так, влиятельный французский оппозиционный политик Лоран Вокье - председатель партии "Республиканцы" - в интервью радиостанции Radio Classique 22 ноября призвал к бдительности, поскольку за делом Гона "может таиться намерение японцев дестабилизировать концерн Renault-Nissan-Mitsubishi путем его раскола либо ослабления позиций Renault". Только на заводах Renault во Франции трудится 47 тысяч человек.

По данным французской газеты Le Figaro, 64-летний Карлос Гон планировал еще больше объединить Renault и Nissan. Свои предложения он намеревался огласить на представлении годового финансового отчета Renault в феврале будущего года, сообщает издание со ссылкой на неназванный информированный источник. Гон до сих пор занимал пост главы административного совета Nissan и председателя правления Renault.

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    Автор: Рольф Венкель, Никита Баталов


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