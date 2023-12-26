Белых оправдан по делу о превышении полномочий

Суд оправдал Белых по делу о превышении полномочий в связи с отсутствием состава преступления. По статье о злоупотреблении полномочиями экс-губернатор осужден, но освобожден от наказания по истечении срока давности.

Суд в Кирове оправдал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых по делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) "в связи с отсутствием в его деянии состава преступления". Октябрьский районный суд Кирова огласил приговор во вторник, 26 декабря, передают российские информагентства. За экс-губернатором также признано право на реабилитацию.

Вместе с тем по другой статье - о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) - Белых был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы с запретом в течение двух лет занимать должности на госслужбе, однако освобожден от наказания по истечении срока давности.

Прокурор просил для бывшего кировского губернатора, уже отбывающего наказание по другому делу, 12 лет лишения свободы.

Никита Белых был задержан в 2016 году и спустя два года приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о получении взятки. Свою вину бывший чиновник не признал.

Новое уголовное дело за превышение служебных полномочий на него завели в 2021 году. По версии следствия, будучи на посту губернатора, Белых неправомерно распределил кредитные деньги.

Смотрите также: