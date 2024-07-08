Никита Белых оправдан по делу о злоупотреблении полномочиями

Суд оправдал экс-губернатора Кировской области по делу, которое на него завели, когда он отбывал восьмилетний срок в колонии. За Белых признано право на реабилитацию.

Кировский областной суд оправдал бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщило в понедельник, 8 июля, агентство ТАСС. Ранее Октябрьский районный суд, признав Белых виновным по этому делу, назначил ему два с половиной года колонии, но освободил его от наказания в связи с истечением срока давности. Теперь Кировский облсуд отменил приговор Октябрьского райсуда, постановил прекратить дело за отсутствием состава преступления и признал за Белых право на реабилитацию.

Белых вышел на свободу 21 июня

Никита Белых, приговоренный в 2018 году к восьми годам лишения свободы по делу о получении взятки, вышел на свободу после того, как отбыл полный срок наказания. О его освобождении сообщил 21 июня адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов.

Сам Белых общаться с журналистами не стал, а распространил заявление о том, что в ближайшее время не намерен давать интервью. "Прошу отнестись к этому с пониманием, мне надо побыть с близкими, заняться здоровьем, поработать с адвокатами. Многое за 8 лет в нашей стране изменилось, а я объективно был ограничен в информации (все эти годы без интернета, последние два года без ТВ, а последние два месяца еще и без сервиса переписки), поэтому необходимо многое узнать, понять и пообщаться", - написал он.

Уголовное дело Никиты Белых

Никита Белых был задержан в июне 2016 года. Его обвинили в получении взятки в 400 тысяч евро от бизнесмена Юрия Зудхаймера. В феврале 2018 года суд приговорил экс-губернатора к восьми годам лишения свободы. Дело о превышении и злоупотреблении полномочиями возбудили против Белых в 2021 году, когда он находился в колонии.

Ему вменили в вину то, что в 2011 году он, будучи главой области, "обеспечил выделение средств областного бюджета в АО "Кировская региональная ипотечная корпорация" якобы в целях строительства и приобретения жилья для работников бюджетной сферы", но средства на сумму 448 млн рублей были использованы АО "на текущие нужды". По версии СК, Белых сделал это "в целях создания видимости улучшения показателей своей деятельности на посту губернатора".