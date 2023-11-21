  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесГермания

Германия договорилась о поставках СПГ из Нигерии

Жан Рофе
22 ноября 2023 г.

Нигерия в рамках нового соглашения обеспечит 2 процента от общего объема импорта СПГ в Германию. Взамен ФРГ увеличит инвестиции в возобновляемые источники энергии в Нигерии.

https://p.dw.com/p/4ZHs7
Президент Нигерии Бола Тинубу и канцлер Германии Олаф Шольц на инвестиционной конференции в Берлине, 20 ноября 2023 года
Президент Нигерии Бола Тинубу и канцлер Германии Олаф ШольцФото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Германия договорилась с Нигерией о дополнительных поставках газа в обмен на инвестиции в проекты в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, который был заключен во вторник, 21 ноября, между нигерийской компанией Riverside LNG и немецкой Johannes Schuetze Energy Import, Нигерия будет ежегодно экспортировать в Германию 850 000 тонн сжиженного природного газа (СПГ), планируя в будущем увеличить объем поставок до 1,2 миллиона тонн. Ожидается, что первые поставки из Нигерии, которые составят 2 процента от общего объема импорта СПГ в Германию, начнутся в 2026 году.

"Это еще один шаг к диверсификации импорта газа в Германию", - заявил Йоханнес Шютце (Johannes Schuetze), основатель и председатель правления Johannes Schuetze Energy Import, комментируя историческое соглашение, подписанное на конференции в Берлине.

Германия, в свою очередь, обязалась в рамках второго меморандума о взаимопонимании, подписанного в тот же день, инвестировать еще 500 миллионов долларов (458 миллионов евро) в проекты, направленные на развитие ВИЭ и технологий в Нигерии.

Шольц призывает наращивать инвестиции в Африку

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и лидеры нескольких африканских стран накануне призвали немецкие компании вкладывать больше средств в Африку. Потенциал Африки огромен, заявил Шольц в первый день открывшейся в Берлине инвестиционной конференции в рамках инициативы "большой двадцатки" (G20) "Пакт с Африкой", принятой в 2017 году. Пакт был инициирован Германией - тогдашним председателем в G20.

По словам Шольца, реформы в рамках "Пакта с Африкой" обеспечили значительно более высокий экономический рост в государствах - участниках пакта по сравнению с другими странами континента. "Конференция "Пакт с Африкой" призвана послать сигнал: вы можете рассчитывать на Германию как на партнера", - подчеркнул глава германского правительства.

Смотрите также:

Республика Конго будет поставлять СПГ в ЕС

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Где и как хранится газ в Германии и хватит ли его на зиму (19.12.2022)

Где и как хранится газ в Германии и хватит ли его на зиму (19.12.2022)

Как устроены подземные газохранилища в Германии? Как уровень их заполнения влияет на работу немецкой промышленности и благополучие рядовых граждан? И хватит ли в них газа в случае по-настоящему холодной зимы?
Экономика и бизнес19 декабря 2022 г.03:56 мин.
external

Отказ от газа из России: чего он будет стоить Германии? (15.04.2022)

Отказ от газа из России: чего он будет стоить Германии? (15.04.2022)

Почему Германии крайне слоэно отказаться от российского газа? И как это скажется на химической промышленности ФРГ? Подробности - в интервью DW.
Политика15 апреля 2022 г.03:04 мин.