Германия договорилась о поставках СПГ из Нигерии

Нигерия в рамках нового соглашения обеспечит 2 процента от общего объема импорта СПГ в Германию. Взамен ФРГ увеличит инвестиции в возобновляемые источники энергии в Нигерии.

Германия договорилась с Нигерией о дополнительных поставках газа в обмен на инвестиции в проекты в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, который был заключен во вторник, 21 ноября, между нигерийской компанией Riverside LNG и немецкой Johannes Schuetze Energy Import, Нигерия будет ежегодно экспортировать в Германию 850 000 тонн сжиженного природного газа (СПГ), планируя в будущем увеличить объем поставок до 1,2 миллиона тонн. Ожидается, что первые поставки из Нигерии, которые составят 2 процента от общего объема импорта СПГ в Германию, начнутся в 2026 году.

"Это еще один шаг к диверсификации импорта газа в Германию", - заявил Йоханнес Шютце (Johannes Schuetze), основатель и председатель правления Johannes Schuetze Energy Import, комментируя историческое соглашение, подписанное на конференции в Берлине.

Германия, в свою очередь, обязалась в рамках второго меморандума о взаимопонимании, подписанного в тот же день, инвестировать еще 500 миллионов долларов (458 миллионов евро) в проекты, направленные на развитие ВИЭ и технологий в Нигерии.

Шольц призывает наращивать инвестиции в Африку

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и лидеры нескольких африканских стран накануне призвали немецкие компании вкладывать больше средств в Африку. Потенциал Африки огромен, заявил Шольц в первый день открывшейся в Берлине инвестиционной конференции в рамках инициативы "большой двадцатки" (G20) "Пакт с Африкой", принятой в 2017 году. Пакт был инициирован Германией - тогдашним председателем в G20.

По словам Шольца, реформы в рамках "Пакта с Африкой" обеспечили значительно более высокий экономический рост в государствах - участниках пакта по сравнению с другими странами континента. "Конференция "Пакт с Африкой" призвана послать сигнал: вы можете рассчитывать на Германию как на партнера", - подчеркнул глава германского правительства.

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