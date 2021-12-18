Нидерланды вводят локдаун на рождественские и новогодние праздники

На фоне распространения нового варианта коронавируса "омикрон"правительство Нидерландов объявило об очередном всеобщем локдауне. С воскресенья, 19 октября, не менее чем до 14 января в королевстве будут закрыты все магазины кроме продающих товары первой необходимости, рестораны, бары, кино, музеи, театры, парикмахерские, спортивные и развлекательные учреждения, заявил вечером 18 декабря на пресс-конференции в Гааге премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Школы откроются не ранее 9 января. Кроме того, глава правительства рекомендовал жителям страны принимать дома одновременно не более чем двух гостей. На Рождество и Новый год решено сделать исключение, в праздники допускается до четырех гостей.

"Омикрон" до конца декабря станет преобладающим вариантом

Новый локдаун неизбежен из-за начинающейся пятой волны эпидемии, указал далее Рютте после консультаций с экспертным советом. По его словам, омикрон-мутация коронавируса распространяется "еще быстрее, чем опасались", поэтому необходимы меры предосторожности.

В свою очередь глава экспертного совета Йаап ван Диссел заявил, что "омикрон" еще до конца года обойдет "дельту" и станет преобладающим вариантом коронавируса в Нидерландах, в Амстердаме это случится до Рождества.

В настоящее время в стране действует вечерний локдаун после 17 часов. Число новых инфицированных в последнее время снижается, но существует угроза перегрузки системы здравоохранения после того как "омикрон" вытеснит другие варианты коронавируса.

Новый вариант "омикрон"

Новая мутация коронавируса - "омикрон" - впервые была зафиксирована в Ботсване и ЮАР во второй половине ноября 2021 года и с тех пор стремительно распространяется по всему миру. "Омикрон" выявлен уже более чем в 60 странах, в том числе в Европе и в РФ. Предполагается, что уже в ближайшее время он может стать преобладающим, вытеснив другие варианты.

По данным ученых из ЮАР, из-за необычайно высокого числа мутаций "омикрон" может быть еще заразнее, чем другой вариант, получивший в последнее время особенно широкое распространение в мире, - "дельта".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила "омикрону" статус "вызывающего беспокойство", а Европейский центр профилактики и контроля заболеваний оценил угрозу распространения этого варианта в странах Евросоюза от "высокой до очень высокой". При этом конкретные последствия заражения "омикроном" ученые пока не установили.

Смотрите также:

Юмор сражается с коронавирусом QR-коды по всей России: нет слова - нет проблем? Многие россияне выступают против введения в общественных местах системы QR-кодов. Некоторые чиновники решили: проблема - в названии. Сергей Елкин - об искаженной логике властей.

Юмор сражается с коронавирусом Омикрон-вариант коронавируса: конца мутациям не видно? Врачи предупреждают об опасности распространения по всему миру нового омикрон-варианта коронавируса. А Сергей Елкин уже задумался о том, что придет на смену "дельте" и "омикрону".

Юмор сражается с коронавирусом Прививка от коронавируса, или Неожиданный побочный эффект Многие устали от ковидных ограничений. Но сертификат о прививке от коронавируса гарантирует свободу, а вакцина - иногда и жизнь, подмечает карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Борьба с пандемией коронавируса: без QR-кода теперь никуда? Все больше сфер жизни попадает под ограничения для тех, у кого нет QR-кода, подтверждающего, что его обладатель привит, протестирован или переболел коронавирусом. Сергей Елкин о том, как уберечь общество от ковида.

Юмор сражается с коронавирусом Проверь QR-код! А то вдруг что-то пошло не так Сокращение срока действия QR-кодов у вакцинированных россиян ведомства объяснили техническим сбоем. Власти заверили: документы о прививках от коронавируса действуют год. Сергей Елкин - о новом мотиве в старой сказке.

Юмор сражается с коронавирусом С Днем народного единства! А как же прививка? В России 4 ноября отмечают День народного единства. Использовать его как повод для примирения сторонников и противников вакцинации в борьбе с коронавирусом предлагает Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19 Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

Юмор сражается с коронавирусом Локдаун в России - главная примета осени-2021, а впереди - зима! Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса вступают в силу во все большем числе регионов России. Ковид диктует свои правила не только в реальной жизни, констатирует Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Четвертая волна: коронавирус снова вызывает на ринг В Германии, а также в ряде других стран говорят о начале очередной волны пандемии коронавируса. Борьба с ним напомнила Сергею Елкину изнурительный боксерский поединок.

Юмор сражается с коронавирусом Олимпийские игры в Токио: как на них отразится коронавирус В Токио на фоне пандемии начинаются соревнования в рамках летних Олимпийских игр. Сергей Елкин предлагает изменить символику Олимпиады, чтобы она соответствовала современным реалиям.

Юмор сражается с коронавирусом "Спутник V" в ЕС - разделяй и прививай? В Евросоюзе спорят о закупках вакцины от ковида "Спутник V". Пока вместо помощи в борьбе с пандемией российский препарат лишь сеет раздор в ЕС, констатирует Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Будет ли коронавирус побежден уже в 2021 году? 2021 год начинается под знаком вакцинации от коронавируса. Удастся ли победить ковид или вирус сможет-таки дать отпор? Ответ хотел бы знать и карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о риске третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Сергей Елкин о ковид-реалиях настоящего и ближайшего будущего.

Юмор сражается с коронавирусом Как вести себя при коронавирусе: три стратегии Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.

Юмор сражается с коронавирусом Лайфхак: как остановить распространение коронавируса Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

Юмор сражается с коронавирусом Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона. Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов

