Нидерланды вводят локдаун на рождественские и новогодние праздники

На фоне распространения нового варианта коронавируса "омикрон"правительство Нидерландов объявило об очередном всеобщем локдауне. С воскресенья, 19 октября, не менее чем до 14 января в королевстве будут закрыты все магазины кроме продающих товары первой необходимости, рестораны, бары, кино, музеи, театры, парикмахерские, спортивные и развлекательные учреждения, заявил вечером 18 декабря на пресс-конференции в Гааге премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Школы откроются не ранее 9 января. Кроме того, глава правительства рекомендовал жителям страны принимать дома одновременно не более чем двух гостей. На Рождество и Новый год решено сделать исключение, в праздники допускается до четырех гостей.
"Омикрон" до конца декабря станет преобладающим вариантом
Новый локдаун неизбежен из-за начинающейся пятой волны эпидемии, указал далее Рютте после консультаций с экспертным советом. По его словам, омикрон-мутация коронавируса распространяется "еще быстрее, чем опасались", поэтому необходимы меры предосторожности.
В свою очередь глава экспертного совета Йаап ван Диссел заявил, что "омикрон" еще до конца года обойдет "дельту" и станет преобладающим вариантом коронавируса в Нидерландах, в Амстердаме это случится до Рождества.
В настоящее время в стране действует вечерний локдаун после 17 часов. Число новых инфицированных в последнее время снижается, но существует угроза перегрузки системы здравоохранения после того как "омикрон" вытеснит другие варианты коронавируса.
Новый вариант "омикрон"
Новая мутация коронавируса - "омикрон" - впервые была зафиксирована в Ботсване и ЮАР во второй половине ноября 2021 года и с тех пор стремительно распространяется по всему миру. "Омикрон" выявлен уже более чем в 60 странах, в том числе в Европе и в РФ. Предполагается, что уже в ближайшее время он может стать преобладающим, вытеснив другие варианты.
По данным ученых из ЮАР, из-за необычайно высокого числа мутаций "омикрон" может быть еще заразнее, чем другой вариант, получивший в последнее время особенно широкое распространение в мире, - "дельта".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила "омикрону" статус "вызывающего беспокойство", а Европейский центр профилактики и контроля заболеваний оценил угрозу распространения этого варианта в странах Евросоюза от "высокой до очень высокой". При этом конкретные последствия заражения "омикроном" ученые пока не установили.
Смотрите также:
-
Юмор сражается с коронавирусом
QR-коды по всей России: нет слова - нет проблем?
Многие россияне выступают против введения в общественных местах системы QR-кодов. Некоторые чиновники решили: проблема - в названии. Сергей Елкин - об искаженной логике властей.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Омикрон-вариант коронавируса: конца мутациям не видно?
Врачи предупреждают об опасности распространения по всему миру нового омикрон-варианта коронавируса. А Сергей Елкин уже задумался о том, что придет на смену "дельте" и "омикрону".
-
Юмор сражается с коронавирусом
Прививка от коронавируса, или Неожиданный побочный эффект
Многие устали от ковидных ограничений. Но сертификат о прививке от коронавируса гарантирует свободу, а вакцина - иногда и жизнь, подмечает карикатурист Сергей Елкин.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Борьба с пандемией коронавируса: без QR-кода теперь никуда?
Все больше сфер жизни попадает под ограничения для тех, у кого нет QR-кода, подтверждающего, что его обладатель привит, протестирован или переболел коронавирусом. Сергей Елкин о том, как уберечь общество от ковида.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Проверь QR-код! А то вдруг что-то пошло не так
Сокращение срока действия QR-кодов у вакцинированных россиян ведомства объяснили техническим сбоем. Власти заверили: документы о прививках от коронавируса действуют год. Сергей Елкин - о новом мотиве в старой сказке.
-
Юмор сражается с коронавирусом
С Днем народного единства! А как же прививка?
В России 4 ноября отмечают День народного единства. Использовать его как повод для примирения сторонников и противников вакцинации в борьбе с коронавирусом предлагает Сергей Елкин.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19
Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Локдаун в России - главная примета осени-2021, а впереди - зима!
Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса вступают в силу во все большем числе регионов России. Ковид диктует свои правила не только в реальной жизни, констатирует Сергей Елкин.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Четвертая волна: коронавирус снова вызывает на ринг
В Германии, а также в ряде других стран говорят о начале очередной волны пандемии коронавируса. Борьба с ним напомнила Сергею Елкину изнурительный боксерский поединок.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Олимпийские игры в Токио: как на них отразится коронавирус
В Токио на фоне пандемии начинаются соревнования в рамках летних Олимпийских игр. Сергей Елкин предлагает изменить символику Олимпиады, чтобы она соответствовала современным реалиям.
-
Юмор сражается с коронавирусом
"Спутник V" в ЕС - разделяй и прививай?
В Евросоюзе спорят о закупках вакцины от ковида "Спутник V". Пока вместо помощи в борьбе с пандемией российский препарат лишь сеет раздор в ЕС, констатирует Сергей Елкин.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Будет ли коронавирус побежден уже в 2021 году?
2021 год начинается под знаком вакцинации от коронавируса. Удастся ли победить ковид или вирус сможет-таки дать отпор? Ответ хотел бы знать и карикатурист Сергей Елкин.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о риске третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Сергей Елкин о ковид-реалиях настоящего и ближайшего будущего.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Как вести себя при коронавирусе: три стратегии
Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Лайфхак: как остановить распространение коронавируса
Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.
-
Юмор сражается с коронавирусом
Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ
Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.
Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов