Нидерланды поставят Украине вездеходы-амфибии

Нидерланды поставят Украине 28 гусеничных бронированных вездеходов-амфибий Viking Bandvagn S10. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс в субботу, 31 августа.

"Украина отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором", - написал он в соцсети Х. По словам Брекельманса, нидерландский Корпус морской пехоты подготовил украинских солдат к их использованию. Министр не уточнил, прибыли ли первые Viking Bandvagn S10 в Украину и планируется ли передача дополнительных машин.

На вооружении Нидерландов находятся десятки таких вездеходов, их с 2021 года решили заменить на более современные.

Нидерланды с начала российского полномасштабного вторжения в Украину уже поставили Киеву 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, восемь самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов.