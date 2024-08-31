  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаНидерланды

Нидерланды поставят Украине вездеходы-амфибии

Сергей Куприков
31 августа 2024 г.

Нидерландский Корпус морской пехоты уже подготовил украинских солдат к использованию Viking Bandvagn S10.

https://p.dw.com/p/4k8k5
Бронированный вездеход-амфибия Viking Bandvagn S10 (фото из архива)
Бронированный вездеход-амфибия Viking Bandvagn S10 (фото из архива)Фото: Martin Spurny/YAY Images/imago images

Нидерланды поставят Украине 28 гусеничных бронированных вездеходов-амфибий Viking Bandvagn S10. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс в субботу, 31 августа.

"Украина отчаянно нуждается в нашей помощи в борьбе с российским агрессором", - написал он в соцсети Х. По словам Брекельманса, нидерландский Корпус морской пехоты подготовил украинских солдат к их использованию. Министр не уточнил, прибыли ли первые Viking Bandvagn S10 в Украину и планируется ли передача дополнительных машин.

На вооружении Нидерландов находятся десятки таких вездеходов, их с 2021 года решили заменить на более современные.

Нидерланды с начала российского полномасштабного вторжения в Украину уже поставили Киеву 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, восемь самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Баллистический ракетный комплекс ATACMS

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

С начала войны России с Украиной западные страны уже оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. Некоторые виды вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.16 фото
external

Кризис в правительстве Германии: причем здесь Украина?

Кризис в правительстве Германии: причем здесь Украина?

ФРГ - главный европейский спонсор Украины, что касается финансовой и военной помощи. Однако в Берлине опасаются, что новый проект госбюджета ФРГ существенно ослабит поддержку Украины.
Политика22 августа 2024 г.03:46 мин.
Жозеп Боррель и Дмитрий Кулеба

Война в Украине: две просьбы Киева, которые не выполнил ЕС

Война в Украине: две просьбы Киева, которые не выполнил ЕС

Киев просит страны ЕС передать ему то оружие, которое они обещали, а также разрешить бить по военным объектам в глубине России, чтобы предотвратить новые атаки. В Брюсселе по этим вопросам консенсуса нет.
Конфликты29 августа 2024 г.
Показать еще