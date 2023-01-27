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Последствия российских обстрелов энергетической инфрастуктуры УкраиныФото: Ed Ram/Getty Images
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Нидерланды передали Украине 300 тонн энергооборудования

Даниил Сотников
27 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 января.

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На 338-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 27 января (время московское).

Нидерланды передали Украине 300 тонн энергооборудования 

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С декабря прошлого года Нидерланды передали Украине около 300 тонн энергетического оборудования для восстановления электроснабжения страны, сообщило Минэнерго Украины. В страну прибыло 36 грузов гуманитарной помощи общей массой 286 тонн. Украина получила в том числе трансформаторы, элегазовые выключатели, заземлители и различные кабели.

Хроника событий 27 января 00.00 - 13.59 >>>

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