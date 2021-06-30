 Нидерланды обвинили Россию в ″имитации атак″ на фрегат в Черном море | Новости из Германии о Европе | DW | 29.06.2021

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Европа

Нидерланды обвинили Россию в "имитации атак" на фрегат в Черном море

Истребители ВВС РФ опасно сближались с фрегатом Evertsen в нейтральных водах Черного моря, заявило Минобороны Нидерландов, назвав действия России "агрессивными" и "безответственными".

Фрегат Evertsen ВМФ Нидерландов

Фрегат Evertsen

Российские истребители опасно сближались с фрегатом военно-морского флота Нидерландов Evertsen в нейтральных водах Черного моря и устроили "имитацию атак" на судно. Об этом министерство обороны Нидерландов заявило во вторник, 29 июня. Инцидент произошел 24 июня, на следующий день после того, как британский эсминец HMS Defender прошел у побережья аннексированного Россией Крыма.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд назвала действия России "безответственными". "У Evertsen есть полное право плыть там", - подчеркнула министр, отметив, что "нет никакого оправдания таким агрессивным действиям, которые увеличивают вероятность инцидентов". По ее словам, Амстердам намерен обсудить ситуацию с Москвой на дипломатическом уровне.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что отправили истребители навстречу фрегату после того, как заметили, что судно приближается к водам, которые Россия считает своими. "В воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов", - говорится в заявлении российского ведомства. При этом фрегат не покинул нейтральные территориальные воды.

Ицидент с британским эсминцем Defender

Нидерланды, равно как и прочие страны ЕС, не признают Крым российской территорией. Эскадренный миноносец HMS Defender королевского военно-морского флота Великобритании 23 июня прошел у берега Крыма, после чего Минобороны России сообщило, что российский пограничный сторожевой корабль якобы "выполнил предупредительную стрельбу" в сторону эсминца. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб опроверг эту информацию, заявив, что по эсминцу не велось предупредительного огня, а российская интерпретация инцидента была "предсказуемо неточной".

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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