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Ветрогенераторы Германии в Северном море (фото из архива)
Ветрогенераторы в Северном мореФото: Ingo Wagner/picture alliance/dpa
ПолитикаНидерланды

Нидерланды обвиняют Россию в подготовке диверсии

Александра Иванова
1 ч. назад

Глава Службы военной разведки Нидерландов MIVD сообщил о российском судне, которое, предположительно, собирало данные об энергетической инфраструктуре Нидерландов в Северном море.

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Россия тайно собирала данные об энергосистеме Нидерландов с целью совершения диверсии. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщила Служба военной разведки и безопасности королевства (MIVD) в Гааге.

По данным нидерландской спецслужбы, несколько месяцев назад в Северном море было замечено российское судно, собиравшее информацию о парках ветрогенераторов. По словам главы MIVD Яна Свилленса, действия судна представляли собой "подготовку к нанесению ущерба и диверсии". Береговая охрана и военно-морские силы Нидерландов вовремя обнаружили шпионское судно и заставили его свернуть, уточнил он.

Глава Службы военной разведки Нидерландов Ян Свилленс
Глава Службы военной разведки Нидерландов Ян СвилленсФото: Koen van Weel/ANP/picture alliance

По оценке Свилленса, Россия по-прежнему "очень заинтересована" в сведениях, касающихся инфраструктуры в Северном море. В частности, речь идет о проложенных по дну интернет-кабелях и газопроводах. "Это делает очевидным тот факт, что угроза для Нидерландов конкретнее, чем многие думают", - подчеркнул глава военной разведки королевства.

Высылка дипломатов РФ из Нидерландов

Двумя днями ранее, 18 февраля, Нидерланды объявили о высылке нескольких российских дипломатов. Как отмечается в заявлении властей королевства, к подобному развитию ситуации привело то, что "Россия то и дело пытается разместить офицеров спецслужб на дипломатических должностях", "при этом Россия отказывается выдать визы нидерландским дипломатам для работы в генконсульстве в Санкт-Петербурге и посольстве в Москве".

На фоне этой ситуации в том же пресс-релизе было объявлено о закрытии генконсульства Нидерландов в Санкт-Петербурге с 20 февраля и российского торгового представительства в Амстердаме с 21 февраля.

20 февраля МИД РФ выступил с ответным заявлением, назвав решение Нидерландов по высылке российских дипломатов "недружественным шагом, нацеленным на разрушение отношений," и пообещав, что Москва "неизбежно" ответит.

Переговоры между Россией и Нидерландами по визам для дипломатов шли на протяжении года. После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года королевство выслало 17 российских дипломатов по обвинению в шпионаже. Реагируя на этот шаг, Москва выслала 15 нидерландских дипломатов. После этого стороны начали переговоры о размещении новых дипломатических сотрудников в каждой из стран.

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