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Нидерланды направят Киеву помощь на сумму более 200 млн евро

Екатерина Венкина
3 сентября 2024 г.

Новый премьер Нидерландов впервые с вступления в должность посетил Украину. Схоф встретился с Зеленским и пообщался с ветеранами в Запорожье.

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Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Запорожье, 2 сентября 2024 года
Дик Схоф и Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в ЗапорожьеФото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Нидерланды предоставят Украине новый масштабный пакет помощи на сумму более 200 млн евро. Об этом в понедельник, 2 сентября, заявил премьер-министр и экс-глава службы общей разведки и безопасности Нидерландов Дик Схоф, посетивший Запорожье.

"Пакет направлен в основном на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры и включает дополнительное финансирование на гуманитарную помощь", - написал глава кабмина в соцсети X.

"Невероятно видеть, как украинцы продолжают жить и поддерживать свою страну в городе, расположенном всего в нескольких десятках километров от фронта", - отметил он, добавив, что посетил подземную школу и принял участие в собрании, посвященном началу учебного года. "Трудно представить, как дети и учителя справляются с постоянной угрозой бомб и беспилотников", - добавил Схоф. Он также побеседовал с рядом ветеранов об их участии в войне и о важности психического здоровья.

"Люди в Украине имеют право жить в условиях свободы и безопасности. Прекращение атак России на Украину отвечает интересам безопасности как Нидерландов, так и всей Европы", - подчеркнул нидерландский премьер, впервые на этом посту посетивший Украину с визитом.

Зеленский: Запад должен разрешить Киеву удары глубоко по территории РФ

В офисе президента Украины Владимира Зеленского уточнили, что политики пообщались с ветеранами Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и Нацгвардии. В ходе встречи стороны обсудили, в частности, производство дронов и обеспечение запчастями к ним, обмен пленными между Украиной и РФ, разминирование территорий и предоставление качественного оборудования, а также восстановление энергетических объектов Украины.

Зеленский выразил уверенность, что Запад должен разрешить Киеву не только наносить удары глубоко по территории РФ, но и предоставить ему больше вооружений, передает агентство Reuters. Как уточнило агентство dpa, речь также шла об укреплении противовоздушной обороны Украины новыми системами Patriot, поддержке воздушного флота истребителями F-16, дальнейших поставках боеприпасов и оборудования, а также новых санкциях в отношении России.

Ранее, 31 августа, министр обороны страны Рубен Брекельманс сообщил, что Нидерланды поставят Украине 28 гусеничных бронированных вездеходов-амфибий Viking Bandvagn S10.

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину Нидерланды уже предоставили Киеву 60 танков Т-72, более 200 боевых машин пехоты различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, восемь самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, более 500 дронов, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов.

Поддержка Киева от нового правительства Нидерландов

Нидерланды и при новом правительстве продолжат поддерживать Украину, обороняющуюся от вторжения РФ, заявил 3 июля в парламенте королевства премьер Схоф.

Король Нидерландов Виллем-Александр 2 июля привел к присяге новое правительство страны спустя более чем семь месяцев после всеобщих выборов. В коалиционный кабинет вошли представители ультраправой "Партии свободы" Герта Вилдерса, либерально-консервативной "Народной партии за свободу и демократию" Марка Рютте, правоцентристского "Нового общественного договора" и консервативного "Фермерско-гражданского движения".

При этом 67-летний беспартийный Схоф стал компромиссной кандидатурой на посту премьера.

 

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