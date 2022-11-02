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Офис "Вымпелкома" в Москве (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/Tass/B. Vitaly
Экономика и бизнесЕвропа

Нидерландский собственник "Билайна" продает активы в РФ

Ольга Лебедева
58 мин. назад

Холдинговая компания Veon объявила о продаже российского бизнеса. В РФ она владеет компанией "Вымпелком", которая предоставляет телекоммуникационные услуги под брендом "Билайн".

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Базирующийся в Нидерландах телекоммуникационный холдинг Veon, которому принадлежит российское ПАО "Вымпелком", работающий в РФ под брендом "Билайн", сообщил о начале конкурентного процесса продажи российских активов. Компания намерена обеспечить оптимальный результат для всех заинтересованных сторон, включая Veon, ее российские подразделения, акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников в России и за ее пределами, указал Veon в среду, 2 ноября.

В заявлении уточняется, что не может быть никаких гарантий получения приемлемого предложения и достижения соглашения о приобретении.

Возможна продажа активов местному топ-менеджменту

Между тем "Коммерсант" со ссылкой на свои источники пишет, что Veon намерен передать российские активы местному топ-менеджменту. В пресс-службе "Вымпелкома" изданию заявили, что "на компанию было наложено множество регуляторных ограничений в связи с тем, что акционером компании является иностранный холдинг из недружественной юрисдикции". По словам представителя "Вымпелкома", в результате компания оказалась в менее выгодном положении по сравнению с конкурентами.

Холдинговая компания Veon контролирует телекоммуникационные активы в РФ, Украине и ряде других стран СНГ, а также в некоторых азиатских и африканских государствах. Помимо прочего, она владеет 100% российской компании "Вымпел-Коммуникации" ("Вымпелком"), предоставляющей услуги сотовой и фиксированной связи, проводного и беспроводногодоступа в интернет под брендом "Билайн". "Вымпелком" был основан Дмитрием Зиминым и другими предпринимателями в 1992 году, с 2009 года он входит в структуру Veon.

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