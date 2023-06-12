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Марафон солидарности ведет сбор денег для политзаключенных

Евгений Жуков
5 мин. назад

За несколько часов проведения марафона солидарности удалось собрать почти 20 млн рублей в помощь российским политзаключенным.

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Участники акции в поддержку политзаключенных в России
Акция в поддержку политзаключенных в РоссииФото: DW

Независимые русскоязычные медиа проводят в понедельник, 12 июня, марафон солидарности с политзаключенными в России, а также со всеми противниками российской войны в Украине. Совместный проект "Дождя", "Медузы", "Медиазоны", "Важных историй", The Insider, "Холода" и других независимых СМИ, продолжается с утра в течение целого дня и закончится в 22.00 по московскому времени.

"Российские власти пытаются убедить всех, что вся Россия поддерживает вторжение в Украину. Но мы знаем, что это не так, - говорится в обращении организаторов акции. - Только за первый год войны больше 20 тысяч россиян было задержано за антивоенную позицию. Кто-то отправлен под административный арест и оштрафован, кто-то получил сталинские сроки за правду о военных преступлениях в Украине".

"Ты не один": сбор средств для адресной помощи

В рамках марафона под названием "Ты не один" проводится сбор денег (#тынеодин) для адресной помощи пострадавшим в России от репрессий и их семьям. В частности, собранные средства предполагается направить на оплату адвокатов и юридическую поддержку.

Изначально можно было перечислять пожертвования и в рублях с российских карт, но позднее эта возможность была заблокирована, сообщили в ведущие в эфире марафона. Корреспондент гостелеканала RT Константин Придыбайло утверждает, что причиной этого стала его жалоба, с которой он обратился к владельцу сервиса DonatePay.

К 16 часам мск было собрано более 18,5 млн рублей.

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